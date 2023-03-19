محسن منصور يكشف تفاصيل عرض مسرحية «سيب نفسك»

صرح الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث بأنه تجرى الآن البروفات الأخيرة لمسرحية " سيب نفسك "، والتي من المقرر عرضها قريبا على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بعد نجاح مسرحية " خطة كيوبيد " التي كانت تعرض على نفس القاعة، ونقلها لقاعة المسرح الكبيرة نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.

سيب نفسك



"سيب نفسك " مونودراما إستعراضية غنائية بطولة النجمة فاطمة محمد علي ، ديكور : أحمد أمين إضاءة : إبراهيم الفرن ، إستعراضات : مناضل عنتر ، عرائس وماسكات : د. نبيل الفليكاوي ، أشعار : د .محمد مخيمر ، موسيقي وألحان : حاتم عزت ، أزياء : نهاد السيد، تأليف: مارك إيجيا ، ترجمة : د. نبيلة حسن دراماتورجيا وإخراج : د . جمال ياقوت.