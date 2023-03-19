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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محسن منصور يكشف تفاصيل عرض مسرحية «سيب نفسك»

صدى البلد

صرح الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث بأنه تجرى الآن البروفات الأخيرة لمسرحية " سيب نفسك "، والتي من المقرر عرضها قريبا  على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام  بعد نجاح مسرحية " خطة كيوبيد " التي كانت تعرض على نفس القاعة،  ونقلها لقاعة المسرح الكبيرة نظرا للإقبال الجماهيري الكبير. 

سيب نفسك
 

"سيب نفسك " مونودراما إستعراضية غنائية بطولة النجمة فاطمة محمد علي ، ديكور : أحمد أمين إضاءة : إبراهيم الفرن ، إستعراضات : مناضل عنتر ، عرائس وماسكات : د.  نبيل الفليكاوي ، أشعار : د .محمد مخيمر  ، موسيقي وألحان : حاتم عزت ، أزياء : نهاد السيد، تأليف: مارك إيجيا ، ترجمة : د. نبيلة حسن  دراماتورجيا وإخراج : د . جمال ياقوت.

محسن منصور سيب نفسك

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