العناية بالبشرة.. 5 مكونات يجب ألا تستخدم تحت العينين

هناك حقيقة غير معروفة وهي أن الجلد المحيط بالعينين هو أحد أرفع أجزاء الجسم وأكثرها حساسية، كما أنه من بين المناطق الأولى في الجسم التي تظهر عليها علامات الشيخوخة الواضحة ، مثل الخطوط الدقيقة.

على عكس بقية الوجه ، فإن الجلد الموجود تحت عينيك منطقة حساسة تتطلب عناية خاصة، أنت بحاجة إلى معرفة المكونات التي يجب ألا تستخدمها أبدًا تحت عينيك من أجل التخلص من الهالات السوداء أو تقليل الانتفاخ - وبشكل أكثر تحديدًا.

كشف موقع بولد سكاى عن المكونات التي يجب تجنبها للعناية بالبشرة تحت العين.

العناية بالبشرة تحت العين: 5 مكونات يجب تجنبها

1. العطور الاصطناعية: عند وضعها بالقرب من خط الرموش والجفون، يمكن أن تسبب العطور الاصطناعية احمرارًا وحكة في هذه المنطقة الحساسة. يمكن للعطر أيضًا أن يهيج العينين ويسبب الالتهاب، مما يؤدي إلى عدم الراحة وعدم وضوح الرؤية، ومن الأفضل تجنب استخدام أي منتجات ذات روائح صناعية بالقرب من العين البدائل الطبيعية هي الخيار الأفضل.

2. المنشطات: نظرًا لأن الستيرويدات الموضعية يمكن أن تسبب المزيد من ترقق الجلد تحت العينين ، فضلاً عن جعل الجلد أكثر حساسية للشمس وأكثر عرضة للحساسية ، يجب تجنبه تحت العينين. يجب أن يبحث الناس عن علاجات بديلة ، مثل الكريمات أو المراهم التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الريتينول ، لتقليل ظهور الهالات السوداء .

3.كحول لا شك أن الكحول يشتهر بإزالته الرطوبة من الجلد ، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وجفافها. عند استخدامه تحت العين ، يمكن أن يسبب تهيجًا أو يتداخل مع عملية تجديد الجلد أو يسبب حروقًا في بعض الحالات.

4. حمض الساليسيليك كعامل مضاد للالتهابات ، فإن حمض الساليسيليك مفيد لبشرة الوجه، ومع ذلك، فإنه عند وضعه على الجلد الرقيق تحت العينين، يمكن أن يسبب تهيجًا وجفافًا، ويجعل المنطقة أكثر عرضة للتجاعيد . لذلك يجب استخدام حمض الساليسيليك بحذر حول منطقة العين. من الأفضل استخدام منتج مصمم خصيصًا لهذه المنطقة والتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدامه.

5. الفورمالديهايد ستحتاج أيضًا إلى مسح قائمة مكونات كريم العين بحثًا عن الفورمالديهايد، والذي يمتصه الجلد بسهولة تحت العين ويمكن أن يتسبب في مجموعة واسعة من ردود الفعل السلبية ، بما في ذلك التورم والطفح الجلدي.