عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العناية بالبشرة.. 5 مكونات يجب ألا تستخدم تحت العينين

العناية بالبشرة تحت
العناية بالبشرة تحت العين: 5 مكونات يجب ألا تستخدم تحت عينيك

هناك حقيقة غير معروفة وهي أن الجلد المحيط بالعينين هو أحد أرفع أجزاء الجسم وأكثرها حساسية، كما أنه من بين المناطق الأولى في الجسم التي تظهر عليها علامات الشيخوخة الواضحة ، مثل الخطوط الدقيقة.

على عكس بقية الوجه ، فإن الجلد الموجود تحت عينيك منطقة حساسة تتطلب عناية خاصة، أنت بحاجة إلى معرفة المكونات التي يجب ألا تستخدمها أبدًا تحت عينيك من أجل التخلص من الهالات السوداء أو تقليل الانتفاخ - وبشكل أكثر تحديدًا. 

 

كشف موقع بولد سكاى عن المكونات التي يجب تجنبها للعناية بالبشرة تحت العين.

نصحت العرائس بعدم المبالغة في المكياج..تسريب صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل

وفاة وعمى.. دراسة أمريكية صادمة عن قطرة العين

 العناية بالبشرة تحت العين: 5 مكونات يجب تجنبها 

 

1. العطور الاصطناعية: عند وضعها بالقرب من خط الرموش والجفون، يمكن أن تسبب العطور الاصطناعية احمرارًا وحكة في هذه المنطقة الحساسة. يمكن للعطر أيضًا أن يهيج العينين ويسبب الالتهاب، مما يؤدي إلى عدم الراحة وعدم وضوح الرؤية، ومن الأفضل تجنب استخدام أي منتجات ذات روائح صناعية بالقرب من العين البدائل الطبيعية هي الخيار الأفضل.

 

2. المنشطات: نظرًا لأن الستيرويدات الموضعية يمكن أن تسبب المزيد من ترقق الجلد تحت العينين ، فضلاً عن جعل الجلد أكثر حساسية للشمس وأكثر عرضة للحساسية ، يجب تجنبه تحت العينين. يجب أن يبحث الناس عن علاجات بديلة ، مثل الكريمات أو المراهم التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الريتينول ، لتقليل ظهور الهالات السوداء .

 3.كحول لا شك أن الكحول يشتهر بإزالته الرطوبة من الجلد ، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وجفافها. عند استخدامه تحت العين ، يمكن أن يسبب تهيجًا أو يتداخل مع عملية تجديد الجلد أو يسبب حروقًا في بعض الحالات. 

 

4. حمض الساليسيليك كعامل مضاد للالتهابات ، فإن حمض الساليسيليك مفيد لبشرة الوجه، ومع ذلك، فإنه عند وضعه على الجلد الرقيق تحت العينين، يمكن أن يسبب تهيجًا وجفافًا، ويجعل المنطقة أكثر عرضة للتجاعيد . لذلك يجب استخدام حمض الساليسيليك بحذر حول منطقة العين. من الأفضل استخدام منتج مصمم خصيصًا لهذه المنطقة والتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدامه.

 

 5. الفورمالديهايد ستحتاج أيضًا إلى مسح قائمة مكونات كريم العين بحثًا عن الفورمالديهايد، والذي يمتصه الجلد بسهولة تحت العين ويمكن أن يتسبب في مجموعة واسعة من ردود الفعل السلبية ، بما في ذلك التورم والطفح الجلدي. 

الهالات السوداء العرائس العناية بالبشرة بشرة الكريمات جفاف البشرة دراسة الشيخوخة الكحول حساسية الجلد المحيط بالعينين لعناية بالبشرة مضاد للإلتهاب التخلص من الهالات السوداء الخطوط الدقيقة ظهور الهالات السوداء الهالات تقليل الانتفاخ ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

قبيل استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟| وهذه الهدية في انتظار أصحابها

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى .. 7 كلمات تقضي حاجتك وتزيل همك

عشقني في الضلمة.. اعترافات مثيرة لـ نورهان قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها| نص التحقيقات

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على البشرة؟

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

ترشيحاتنا

كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" لتطبيع العلاقات

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19-3-2023

دعاء يوم 27 شعبان .. يريح بالك ويشرح صدرك قبل نهاية الشهر

طالبان تعلن حظر زراعة الحشيش في أفغانستان

برنامج دعم التكتلات الاقتصادية.. خطوات الحكومة لدعم الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بتكليفات رئاسية

بداية كورونا من المختبر أم الحياة البرية؟.. دراسة جديدة تحل اللغز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاتبة: مصر في مقدمة الدول التي دافعت دوما عن القضية الفلسطينية

مع تقلبات الجو.. أطعمة تحمى جسمك من الإصابة بالزكام

ماهو مرض السكري الكاذب .. معلومات صادمة عنه

ملايين الأسماك ميتة على شواطئ أستراليا .. إلى ماذا تستعد الأرض ؟

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ