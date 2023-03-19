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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. شرم الشيخ تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

علم مصر
علم مصر

تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعا خماسيا، يشارك فيه مسؤولون ‏سياسيون وأمنيون رفيعي المستوى من فلسطين وإسرائيل والأردن وأمريكا.‏

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان رسمي، أن "الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضاف أبو زيد أن اجتماع شرم الشيخ "يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام".

وكشف أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أعلن أمس السبت، أن وفدًا من فلسطين سيشارك اليوم الأحد في اجتماع شرم الشيخ، بحضور اقليمي ودولي.

وكتب الشيخ، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها إن المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد أبناء فلسطين، ووقف الاجراءات والسياسات كافة، التي تستبيح دمه، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته.

فلسطين مدينة شرم الشيخ أمريكا الخارجية إسرائيل

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