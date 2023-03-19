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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيء مؤسف .. نبيل الحلفاوي يعلق على تجاوزات الهلال السوداني مع الأهلي

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباريات الأهلي مع مجموعته في دوري أبطال افريقيا، وحجم التجاوزات من الفريق الشقيق الهلال السوداني.

وكتب: "صن داونز وتاريخ تنافسنا معروف.. فاز علينا بنتيجة ثقيلة ولم تصدر منه قبل أو بعد المباراة ولا من جمهوره أية إساءة ‏ثم القطن وفزنا عليه بنتيجة ثقيلة وأيضا لم تحدث مشكلة وانتهت المباراة بكل روح رياضية ‏لماذا مع الشقيق نفاجأ بمستنقع من الإساءات والتجاوزات قبل وبعد المباراة ‏شيء مؤسف".

ويحل فريق الهلال السوداني ضيفا على الأهلي أحد يومي 31 مارس أو 1 أبريل، على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب صحيفة "كفر ووتر"، السودانية، فإن إدارة الهلال السوداني قررت تخصيص مكافآت إضافيه للاعبي الفريق، لتحفيزهم على خطف بطاقة التأهل في الفترة الأخيرة.
ويكفي الهلال السوداني التعادل أمام الأهلي في الجولة الأخيرة للتأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين حال استقبال مرماه أي أهداف لمواصلة مشواره في البطولة.

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