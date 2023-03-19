اتهم أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بـ”الكذب”، محذرًا من احتمال عزله.

وقال سوسكين: "قراراتك غير قانونية.. ما فعلته هو عمل غير دستوري.. لذا، فأنت بحاجة إلى بدء إجراءات الإقالة. أم أنك لا تفهم وتعتقد أنك ستختبئ وراء هذه الأحكام العرفية طوال الوقت؟.. إذا لقد أعطيت كلمتك يا زيلينسكي، نفذها”.

وأوضح أن “سياسة زيلينسكي تهدف إلى تلبية مصالحه الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فهو لا يقدم معلومات صادقة حول خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا وما يحدث في ساحة المعركة”.

وقال سوسكين: "قل الحقيقة، لماذا تكذب طوال الوقت. أنت تكذب فقط”.

وخلص سوسكين إلى أن زيلينسكي تحدث بدلاً من ذلك في خطاباته المسائية إلى الناس عن زيارات الوفود الأجنبية والمفاوضات مع الحلفاء الغربيين.