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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كذب طوال الوقت.. زيلينسكي يواجه العزل من رئاسة أوكرانيا بسبب كارثة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

اتهم أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بـ”الكذب”، محذرًا من احتمال عزله.

وقال سوسكين: "قراراتك غير قانونية.. ما فعلته هو عمل غير دستوري.. لذا، فأنت بحاجة إلى بدء إجراءات الإقالة. أم أنك لا تفهم وتعتقد أنك ستختبئ وراء هذه الأحكام العرفية طوال الوقت؟.. إذا لقد أعطيت كلمتك يا زيلينسكي، نفذها”.

وأوضح أن “سياسة زيلينسكي تهدف إلى تلبية مصالحه الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فهو لا يقدم معلومات صادقة حول خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا وما يحدث في ساحة المعركة”.

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وقال سوسكين: "قل الحقيقة، لماذا تكذب طوال الوقت. أنت تكذب فقط”.

وخلص سوسكين إلى أن زيلينسكي تحدث بدلاً من ذلك في خطاباته المسائية إلى الناس عن زيارات الوفود الأجنبية والمفاوضات مع الحلفاء الغربيين.

أوكرانيا سوسكين زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني

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