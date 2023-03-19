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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة مصرفية تعصف بـ أمريكا.. وإدارة بايدن تلجأ لـ وارن بافيت

وإدارة بايدن تلجأ
وإدارة بايدن تلجأ لـ وارن بافيت

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر داخل إدارة الرئيس جو بايدن، بأن مسؤولون أمريكيون كبار أجروا محادثات مع المستثمر والملياردير الأمريكي، وارن بافيت، بشأن الأزمة المصرفية التي تتكشف والسبل الممكنة للخروج منها.

ويُعرف بافيت باسم “Oracle of Omaha”، وهو أحد أنجح المستثمرين في العالم بثروة تقدر بحوالي 101.6 مليار دولار، وهو رئيس تكتل “بيركشاير هاثاواي”، الذي يمتلك العشرات من الشركات الناجحة.

جرت المحادثات المزعومة بين الملياردير ومسؤولي واشنطن خلال الأسبوع الماضي وركزت على الاستثمار المحتمل من قبل بافيت في القطاع المصرفي ونصائحه فيما يتعلق بالوضع المتقلب في الصناعة.

وتحول المسؤولون إلى رجل الأعمال بعد انهيار ثلاثة بنوك في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وهم سيلفرجيت، وبنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر، في أعقاب تدفقات الودائع الجماعية إلى الخارج.

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وكان السبب وراء عمليات التهافت على البنوك هو مخاوف المستثمرين بشأن الصحة المالية للمؤسسات في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة.

وهزت التداعيات الصناعة المصرفية الأمريكية بأكملها، حيث رأى العشرات من المقرضين الآخرين أن أسهمهم تنخفض على الرغم من الإجراءات غير العادية التي أعلنها المنظمون الأسبوع الماضي لتهدئة العملاء.

ويواجه ما يقرب من 200 بنك أمريكي حاليًا مخاطر مماثلة لتلك التي أدت إلى الانهيارات، وفقًا لدراسة نُشرت هذا الأسبوع على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية.

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