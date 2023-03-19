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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تضع اللمسات الأخيرة لاجتماع مجموعة السبع.. تفاصيل

صدى البلد

صرحت مصادر حكومية يابانية، أن رئيس الوزراء الياباني فومودو كيشيدا قرر دعوة نظيره الهندي ناريندرا مودي للمشاركة في اجتماع "مجموعة السبع" المقرر عقدها في هيروشيما في مايو. 

ونقل عدد من المصادر الأجنبية عن صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية قولها، إن كيشيدا دعا مودي لزيارة اليابان في آخر اتصال هاتفي بين الجانبين.

وسيركز اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما على استعادة النظام الدولي الذي أثرت عليه الحرب الروسية الأوكرانية، ويأمل كيشيدا في التعاون مع قادة الهند، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين. 

وبحسب التقارير، يهدف قرار كيشيدا أيضًا إلى تعزيز تدخلها في "الجنوب العالمي"، أي البلدان النامية والناشئة، من خلال التعاون مع الهند.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد اجتماع هيروشيما اجتماعا تحضره دول غير أعضاء في مجموعة السبع. وتضع اليابان اللمسات الأخيرة على توجيه دعوة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لحضور الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعو اليابان أيضًا الرئيس البرازيلي لولا والرئيس الإندونيسي وقادة آخرين لحضور الاجتماع.       

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