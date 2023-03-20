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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجامعات تعدل فى اليوم الدراسى خلال شهر رمضان الكريم .. وتؤكد على عدم عقد امتحانات الميدتيرم أونلاين

امتحانات
امتحانات

عميدة كلية البنات : لن نسحل بتأجيل الامتحانات فى حالة وجود ما يثبت سبب للأعتذار

عميد علوم حلوان : امتحانات الميدتيرم ستكون حضوريا بالكلية وليست أونلاين 

 

ايام قلائل تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم ، كما تنظم الجامعات عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى 2022-2023 خلال الأسبوع الأول و الثانى من شهر رمضان الكريم .

ومن جانبه ، كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان ، نظام امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى خلال شهر رمضان . 

وقال الدكتور عماد أبو الدهب خلال تصريح لصدى البلد ، أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى ستعقد خلال الأسبوع الأول أو الثانى من شهر رمضان وهذا ما يؤكده مجلس الكلية غدا .

وأضاف “ أبو الدهب ” أن امتحانات الميدتيرم ستكون حضوريا بالكلية و ليست أونلاين كما يعتقد البعض ، وستم إعلان الجداول الخاصة به ، مؤكدا على أن الكلية ستعمل على تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسى خلال شهر رمضان . 

وفى نفس السياق ، قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، ان خلال فترة الفصل الدراسى بالكامل ، عدة طرق للامتحانات بحيث أن درجة اعمال السنه توضع على أكثر من امتحان و ليس امتحان واحد فقط .

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريح لصدى البلد ، أن هذه الامتحانات بعضها يكون على المنصة الالكترونية و البعض الأخر يكون بشكل مباشر ، مؤكده على أن اول اسبوع من شهر رمضان سيكون امتحانات الميدتيرم .

كما أوضحت أن اليوم الدراسى خلال شهر رمضان يبدأ من الساعة الثامنة صباحا واخر محاضره خلال اليوم الدراسى ستكون فى الرابعة مساءا حتى يكون هناك وقت كافى للطالبات العودة إلى منزلهم .

و أكدت عميدة الكلية، على أن هناك حالات يمكن لها تأجيل الامتحانات خلال نهاية الفصل الدراسى الثانى مثل حالة مرضية أو وجود حالة وفاة وغيرها و لكن على الطالبة أن تقدم ما يثبت هذه الحالات و مجلس الجامعة ينظر فى هذه الاثباتات و يتم تأجيل الامتحانات 

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وفى هذا الإطار ايضا ، قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس ، أن الدراسة بكليات جامعة عين شمس تسيربشكلها الطبيعى ولكن ستقوم بتخفيض عدد المحاضرات تسهيلا على الطلاب . 

و أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكليات سوف تحدد شكل امتحانات الميتديرم حسب ما يناسب المواد و الطلاب 

على الجانب الأخر، كشفت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن نظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى خلال شهر رمضان 2023.

وقالت الدكتورة حنان جنيد خلال تصريح لـ صدى البلد ، يتم تخفيض الوقت المحدد للمحاضرة بحيث ان المحاضرة الساعتين تصبح ساعة واحدة فقط والمحاضرة ٣ ساعات فى اللائحة القديمة تصبح ساعة ونصف تمشيا مع ظروف الشهر الكريم  ويمكن للاساتذة اجراء المحاضرات اون لاين فى الشهر الكريم.

كما أعلنت الدكتورة حنان جنيد ، أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى ستكون حضوريا بالكلية ولا يوجد امتحانات اونلاين خلال شهر رمضان الكريم .

وستعد كلية الآداب جامعة القاهرة لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم" للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023 لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

قالت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم"، سوف تعقد بعد يومين وتستمر لمدة 10 أيام وتكون حضوريا داخل مقر الكلية.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن امتحانات الميدتيرم تنطلق يوم الاثنين القادم 20 مارس الحالي وتنتهي يوم 30 مارس، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، الي أن يتم إجراء الامتحانات في موعد المحاضرة.

وكان قد أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بمواعيد العمل خلال  شهر رمضان المبارك  لعام ١٤٤٤/ ٢٠٢٣،  حيث يتم تطبيق قواعد العمل الآتية طوال شهر رمضان على النحو التالي: 

مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهرا  مع عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال هذا الشهر.

 

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