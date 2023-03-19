مسلسلات رمضان 2023..أمينة خليل تحارب ملل الزوج في الهرشة السابعة|قنوات عرضه

تستعد الفنانة أمينة خليل لخوض موسم دراما رمضان 2023، بمسلسل "الهرشة السابعة"، الذي يناقش قضية اجتماعية مهمة تخص الأسرة وأزمات تأسيس عائلة ومعاناة الأمهات مع الأمومة في الوقت الحالي.

قصة مسلسل الهرشة السابعة

تدور أحداث مسلسل الهرشة السابعة في إطار اجتماعي لايت، وظهرت أمينة خليل على البوستر الرسمي وهي تحمل طفلة، وسط تجمع عائلي، يضم محمد شاهين إلى جانب فريق العمل.

ويتحدث المسلسل وفقا للبرومو الرسمي، حول أسرة متداخلة وتعاني أمينة خليل مع محمد شاهين بعد استقبال طفلين توأم، إلى جانب تسرب الملل الزوجي بينهما، في الوقت الذي تواجه فيه أسماء جلال وعلي قاسم مشكلات أخرى تخص الارتباط.

أبطال مسلسل الهرشة السابعة

يشارك في بطولة الهرشة السابعة عدد كبير من أبطال مسلسل “خلي بالك من زيزي”، الذي حققت به أمينة خليل نجاحا كبيرا فيما سبق، أبرزهم محمد شاهين وأسماء جلال وعلي قاسم، وينضم إليهم كل من عايدة رياض، محمد محمود، وعماد رشا، وأحمد كمال،حنان سليمان.

مسلسل " الهرشة السابعة" من تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، ومن إخرج كريم الشناوي، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

قنوات عرض الهرشة السابعة

يعرض مسلسل "الهرشة السابعة" عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان المقبل، وقناة mbc مصر حصريا.

يعرض المسلسل عبر mbc مصر، في تمام الساعة الـ10 مساءًا ويعاد في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، كما يعرض المسلسل عبر منصة شاهد الإلكترونية، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض في الجزء الأول من الشهر.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الهرشة السابعة” البوستر الرسمي والبرومو الذي يضم جميع أبطال وصناع العمل، وأبرزهم الفنانة أمينة خليل وعلي قاسم ومحمد شاهين وحنان سليمان وغيرهم.

أمينة خليل والهرشة السابعة

بوستر مسلسل الهرشة السابعة

وقال المخرج كريم الشناوي في تصريحات له، إنه يحب الكيمياء التي تتواجد بينه وبين أمينة خليل، بعدما نجحا سويا من قبل في مسلسلي “قابيل” و"خلي بالك من زيزي"، معبرا عن حرصه للتواجد والعمل معها في رمضان كل عام للمرة الثالثة.

خاضت أمينة خليل دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل العائدون الذي خرجت به من عباءة الأعمال الاجتماعية، وشاركها بطولته أمير كرارة ومحمود عبد المغني ومحمد عادل “ميدو”، وغيرهم.