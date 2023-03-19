كلية الصيدلة جامعة القاهرة تبدأ مسابقات تنس الطاولة.. تفاصيل

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة عن تنظيم بطولة تنس الطاولة ping pong فردية لطلاب الكلية، بجوائز مالية للطلاب الفائزين.

وأوضحت أن الدورة تعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق تاريخهم 19 - 20 - 21 من مارس 2023، علي ان يكون اليوم الأخير الثلاثاء مواعيد بطولة الطالبات.

وأشار اتحاد طلاب صيدلة القاهرة إلى أن التسجيل يكون عن طريق مشرفي وأعضاء اللجنة الرياضية أيام البطولة علي الطاولات، وانه تم توفير طاولتين إضافتين لإقامة البطولة لاستقبال جميع الطلاب الراغبين في التسجيل .

و يحصل الطلاب الفائزين على الجوائز التالية:

١- مركز أول طلاب ٢٠٠ جنيه.

٢- مركز ثاني طلاب ١٥٠ جنيه.

٣- مركز ثالث طلاب ١٠٠جنيه.

و تحصل الطالبات الفائزات على الجوائز التالية:

١-مركز أول طالبات ٢٠٠ جنيه.

٢-مركز ثاني طالبات ١٥٠ جنيه.

٣-مركز ثالث طالبات ١٠٠جنيه.

تبدأ المباريات في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد بأولوية التسجيل للطلاب وتقعد النهائيات يوم الاثنين للطلاب ، ومباريات و نهائيات الطالبات يوم الثلاثاء.