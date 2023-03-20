الأوقاف عن تقديم فقرات دينية بلغات أجنبية: نهدف القضاء على الأفكار المغلوطة

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل استقبال الوزارة شهر رمضان بفقرة دينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المٌذاع عبر فضائية "الأولى"،: " لدينا مجموعة من أئمة وزارة الأوقاف يجيدون اللغات الأجنبية".

وأضاف: "على رأس اللغات الأجنبية اللغة الأجنبية والفرنسية والألمانية والأسبانية"، لافتا: "من أجل أن يكون هناك انفتاح على العالم فإن أئمة وزارة الأوقاف سيقدمون فقرة باللغات الأجنبية في شهر رمضان المقبل، للتعريف بالدين الإسلامي بشكل يليق به على قناة النيل الدولية".

وأوضح: "نسعى أن يكون هناك انفتاح على العالم ونقدم للعالم الدين الإسلامي الوسطي المستنير"، مشيرا: "الهدف من تقديم فقرات دينية باللغات الأجنبية هو القضاء على الأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي".

وأشار الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،: "كانت هناك معلومات وأفكار كثيرة مغلوطة عن الديم الإسلامي"، لافتا: "تم تأهيل أئمة لنشر الإسلام الديني الوسطي المستنير لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تروج باسم الدين الإسلامي"، موضحا: "أئمة وزارة الأوقاف سيقدمون فكرة دينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية".