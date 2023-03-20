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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف عن تقديم فقرات دينية بلغات أجنبية: نهدف القضاء على الأفكار المغلوطة

الأوقاف
الأوقاف

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل استقبال الوزارة شهر رمضان بفقرة دينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية.

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وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المٌذاع عبر فضائية "الأولى"،: " لدينا مجموعة من أئمة وزارة الأوقاف يجيدون اللغات الأجنبية".

 

وأضاف: "على رأس اللغات الأجنبية اللغة الأجنبية والفرنسية والألمانية والأسبانية"، لافتا: "من أجل أن يكون هناك انفتاح على العالم فإن أئمة وزارة الأوقاف سيقدمون فقرة باللغات الأجنبية في شهر رمضان المقبل، للتعريف بالدين الإسلامي بشكل يليق به على قناة النيل الدولية".

 

وأوضح: "نسعى أن يكون هناك انفتاح على العالم ونقدم للعالم الدين الإسلامي الوسطي المستنير"، مشيرا: "الهدف من تقديم فقرات دينية باللغات الأجنبية هو القضاء على الأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي".

 

وأشار الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،: "كانت هناك معلومات وأفكار كثيرة مغلوطة عن الديم الإسلامي"، لافتا: "تم تأهيل أئمة لنشر الإسلام الديني الوسطي المستنير لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تروج باسم الدين الإسلامي"، موضحا: "أئمة وزارة الأوقاف سيقدمون فكرة دينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية".

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