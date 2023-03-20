كامل الوزير: الدولة لها السيادة الكاملة على ميناء سفاجا 2 والقطار الكهربائي السريع بمثابة قناة سويس برية

حل الفريق كامل الوزير، وزير النقل ضيفا في مداخله هاتفية ببرنامج “الحكاية" المذاع قناة “إم بي سي مصر”، وتحدث خلال المداخله عن تفاصيل تطوير ميناء سفاجا 2، والقطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق..:





عقب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على توقيع عقد بالأحرف الأولى بين وزارة النقل وموانىء أبو ظبي لتشغيل ميناء سفاجا 2، قائلا: "إحنا مبنبعش أرض ولا موانئ".

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على توقيع عقد بالأحرف الأولى بين وزارة النقل وموانئ أبو ظبي لتشغيل محطة سفاجا 2، قائلا: "إحنا مش بنبيع أرض ولا بنبيع موانئ".

وأضاف: "أكبر مواني بريطانيا بتديرها وبعضها بتملكها شركات أجنبية"، لافتا إلى أن هذا الامتياز لا يعني أن السيادة المصرية على الميناء منعدمة، الميناء ملك مصر.

وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن هناك توجيه من الرئيس السيسي بإنشاء مصنع ألمونيوم في ميناء سفاجا.

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن موانئ دبي، تدير محطتين في ميناء السخنة منذ الألفينات، متابعا: ميناء سفاجا الحالي يعمل بشكل طبيعي ويصدر محاصيل صعيد مصر.

وأكمل: ميناء سفاجا الحالي بمثابة نافذة الصعيد، ويعمل طوال الـ 24 ساعة، وبطاقة كاملة، منوها بأن تسعى لتنفيذ مثلث ذهبي للصناعات من قنا لسفاجا في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف سيتم إنشاء مصنع ألومنيوم في سفاجا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، متابعا: سنقوم بإنشاء محطة جديدة بعيدة عن ميناء سفاجا الحالي، بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن استثمارات الشركة الإماراتية ستصل إلى ٢٠٠ مليون دولار في ١٨ شهر، متابعا: والحد الأدنى للتداول الذي ستحصل عليه مصر 1.5 مليار دولار على مدار عقد الامتياز.

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تعمل على تطوير العديد من المناطق والموانئ، متابعا: تم تطوير محطة ركاب الغردقة، ونعمل الآن على تطوير ميناء شرم الشيخ.

وأضاف : الامتياز الموقع بين وزارة النقل وموانئ أبو ظبي لتشغيل ميناء سفاجا 2؛ لا يعني أن السيادة المصرية على الميناء منعدمة، الميناء ملك مصر.

وأكمل: مصر لها السيادة الكاملة على ميناء سفاجا 2، وفي حالة استرداد الميناء أثناء فترة الامتياز سنحصل على البنية الفوقية التي أنشأها الطرف الآخر، مؤكدا على أن إدارة الشركات للموانئ ليس بدعة، وموجودة في العالم كله.



قال كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع يمثل قناة سويس برية بين السخنة والدخيل، متابعا: نستهدف جعل مصر مركزا للتجارة عالميا ولوجستيا، من خلال تطوير الموانئ ووسائل النقل وخدمة المناطق الزراعية والصناعية.

وأضاف أن مستقبل نقل البضائع في العالم خلال الفترة المقبلة يعتمد على القطارات السريعة، متابعا: نستهدف إنشاء شبكة تمتد لنحو 2000 كيلومتر.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي سينقل البضائع من السخنة للدخيلة خلال 2024، مشيرًا إلى أنه سيتم توريد قطار كهربائي من ألمانيا أواخر العام الجاري.

واسترسل:"صحيح أن لازم أتوسع في المناطق الصناعية والزراعية.. طيب أنا هنقل المنتجات من توشكى والعوينات إزاي.. لازم يكون فيه قطر سريع علشان أنقل البضائع من توشكى لأبوسمبل".





قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تستكمل حاليا المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، متابعا:"انبهرنا بعدد الركاب من محطة الزمالك..الأهالي ركنوا العربيات روكبوا المترو".

واسترسل،: "أغلى تذكرة بـ 10 جنيهات ويعدي بيها البحر وميتبلش"، متابعا: نعمل على حفر محطات الخط الرابع بأيدي وشركات مصرية خالصة.

وأضاف أن الخط الثالث من مترو الأنفاق عبقري وربط الشبكة كلها ببعضها، لافتا إلى أننا أصبح لدينا 4 حفارات بقطر 13 متر، متابعا: " عمرك شوفت حد بيخطط بالطريقة دي..المصريون عندما تتاح لهم الفرصة يصنعواا المستحيل".

وأوضح أن محطة بشتيل تصل مساحتها إلى 52 فدانا، وهي محطة عملاقة على الطراز الفرعوني، متابعا: المحطات ستكون شاملة محالات تجارية.

وتابع:" حزين على ما وصلت له كرة القدم في مصر ..مش دول الأهلي والزمالك"، ليبادره "عمرو أديب"، قائلا:" بدعي من قلبي الاهلي يكسب ويمثل مصر".