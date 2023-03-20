دعم مالي وقروض.. قرار عاجل من الحكومة الأمريكية لحماية البنوك من الانهيار

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم 12 مارس، عن تقديم برنامج إقراض للبنوك الأمريكي المتضررة من أزمة انهيار بنك سيليكون فالي لتحسين أوضاعهم المالية.

وتتسارع البنوك الأمريكية للاستفادة من برنامج الإقراض للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير البيانات أن البنوك اقترضت 11.9 مليار دولار والذي يعتبر أكبر قدر للاقتراض منذ عام 2008.

ويقدم البرنامج قروضًا للبنوك والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأمريكية الأخرى، لمدة تصل إلى عام بشروط مناسبة للغاية مقابل ضمانات مثل سندات الخزانة والسندات الأخرى المدعومة من الحكومة.

وفي طريقة أخرى، تم اقتراض 152.8 مليار دولار أخرى من نافذة الخصم، وهي وسيلة الإقراض الأكثر تقليدية المستخدمة لتوفير السيولة للنظام المصرفي الأمريكي.

ويمثل ذلك ارتفاعا من 4.58 مليار دولار في الأسبوع السابق ليحطم الرقم القياسي البالغ 111 مليار دولار الذي سجله خلال الأزمة المالية لعام 2008، وتوفر نافذة الخصم قروضًا تصل إلى 90 يومًا فقط.

ولم يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك التي تلقت تمويلًا يبلغ 164.8 مليار دولار تقريبًا، ولم يحدد عدد البنوك التي طلبت ذلك.

ويأتي الإقراض الطارئ من الفيدرالي بعد انهيار بنك SVB الأسبوع الماضي، وهو ثاني أكبر فشل لبنك أميركي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.