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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تجنبوا الأطعمة المقلية في رمضان و"خليكوا في المشوي"

كيف تستعد لرمضان
كيف تستعد لرمضان

نشرت وزارة الصحة والسكان ، دليلا استرشاديا من أجل صيام صحي، تحت عنوان « كيف تستعد لرمضان ».  

 وقالت وزارة الصحة والسكان: إن شهر رمضان فرصة مواتية للتخلص من العادات السيئة على صحتنا والتي تؤثر سلبا وفرصة للتحول للعديد من العادات الجيدة والحصول على الفوائد الصحية . 

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: استمتع بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة بالفرن للحصول على وجبة جيدة من البروتين الصحي. 

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وشددت وزارة الصحة السكان، علي ضرورة  الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار وذلك لأن التمر غني بالألياف.

وأوضحت  وزارة الصحة والسكان ضرورة تناول الكثير من الخضراوات في وجبة الإفطار  لتزود جسمك بالفيتامينات والمغذيات، إضافة إلى الحبوب الكاملة لتزود جسمك بالطاقة  والألياف. 

 

الصحة: تجنبوا  الأطعمة المقلية في رمضان 

 

وشددت وزارة الصحة علي ضرورة تجنب بشكل عام الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر. 

الصحة العادات السيئة الفوائد الصحية الدهون الاسماك

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