استعدادًا لمواجهة زامبيا.. مران مفتوح للمنتخب الأولمبي لمدة 15 دقيقة

قرر الجهاز الفني ل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم الاثنين باستاد الدفاع الجوي الساعة 6 مساء، استعدادا لمواجهة زامبيا الأربعاء المقبل في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى لخوض مباراتي نظيره منتخب زامبيا ذهابا بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل والعودة يوم 26 مارس الجاري فى زامبيا، وذلك فى الجولة الثالثة والحاسمة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، تمسك بتوفير طائرة خاصة كى تقل بعثة أولمبي الفراعنة فى لقاء الإياب أمام زامبيا.

وطالب البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بالسفر إلى زامبيا عبر طائرة خاصة لتفادى إصابة اللاعبين بالإرهاق قبل المواجهة المرتقبة أمام زامبيا على ملعبها ووسط الجماهير الزامبية.

ويدرس مسئولو اتحاد الكرة الاستجابة لطلب مدرب المنتخب الأولمبي بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، فى ظل أهمية اللقاء الحاسم أمام زامبيا.

المنتخب الأولمبي يهزم السودان وديا بهدف نظيف

فاز المنتخب الأولمبي على نظيره السوداني بهدف نظيف، سجله مصطفى سعد ميسى في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس، السبت، باستاد المقاولون العرب، فى إطار الاستعداد لمباراتى زامبيا بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.

تعتبر المباراة هى آخر تجارب المنتخب الأولمبى استعدادا لمواجهة زامبيا يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المجمعة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل مباشرة، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة التأهل الرابعة من قارة أفريقيا.

أشرف صبحي وجمال علام يؤازران المنتخب الأولمبي

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على دعم ومساندة المنتخب الأوليمبي فى تدريباته بمعسكره المغلق فى إطار برنامج الإعداد لمباراتي زامبيا ذهابا بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل والعودة يوم 26 مارس الجاري فى زامبيا، وذلك فى الجولة الثالثة والحاسمة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.