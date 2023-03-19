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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. نجم الأبيض يقترب من الأهلي واستقالة جديدة وغموض بمصير فيريرا

سيف جعفر
سيف جعفر

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الأحد داخل النادي.

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

قرارات تاريخية خلال ساعات فى الزمالك 
 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبات مالية تاريخية علي لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة أمام شباب بلوزداد ووداع بطولة دوري أبطال افريقيا.
وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك “:” خاص.. الزمالك يفرض عقوبات مالية تاريخية على اللاعبين بعد الخروج الافريقي والإعلان خلال ساعات"

الانسحاب الأبرز.. سيناريوهات النادي الأهلي لمواجهة أزمة مباراتي المصري والهلال

قيد الدراسة.. طلب مفاجئ لمدرب المنتخب الأولمبي قبل مواجهة زامبيا

استقالة أسامة نبيه من جهاز الزمالك

أعلن مهيب عبدالهادي رحيل أسامة نبيه المدرب المساعد عن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

وكتب مهيب عبدالهادي على صفحته قائلا : " أسامة نبيه يتقدم باستقالته رسميا من جهاز الزمالك " .

أخبار الأهلي.. المصري يصدم الأحمر.. الهلال يحفز لاعبيه.. وتحرك جديد للمواجهة الإفريقية

أزمة للمريخ السوداني قبل مواجهة الزمالك

كشف تقرير صحفي، عن صدام بين إدارة نادي المريخ السوداني والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 1 أبريل المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورتاق" السودانية، فإن رئيس المريخ أيمن مبارك أبو جيبين، ونائبه للشئون الرياضية أسامة عبد الجليل، لم يعودا رفقة بعثة الفريق إلى الخرطوم بعد التعادل مع الترجي في ليبيا، وتوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لحل أزمة المستحقات المتأخرة للنادي والبالغ قيمتها نحو مليون دولار، حوافز التأهل إلى دور المجموعات من النسخة الحالية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب متبقى حافز النسخة الماضية، رغم حصول باقي الأندية على المكافآت.

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

الزمالك اليوم.. جهاز أوروبي لخلافة فيريرا وأزمة بتسريب العقود وتعديلات بتشكيل بلوزداد

مصير فيريرا مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "فيريرا يرغب في البقاء خاصة أنه لديه شرط جزائي، بينما يرغب الزمالك في رحيله دون دفع مقابل مادي كبير".

وأضاف: "هناك 3 أسماء مرشحة لقيادة الزمالك حال الاستقرار على رحيل فيريرا في الفترة المقبلة، وهم أحمد حسام ميدو وخالد جلال وأسامة نبيه".

واختتم: "الأقرب للواقع هو تولي أسامة نبيه مهمة قيادة الفريق الأبيض، خاصة في ظل تواجده في الطاقم المعاون للبرتغالي فيريرا".

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سيف جعفر يقترب من الأهلي

اقترب سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وينتهي تعاقد سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري .
ولم يفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك سيف فاروق جعفر حول تجديد تعاقده ، ليصبح اللاعب قريباً من الانتقال للنادي الأهلي في صفقة مدوية .

 

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