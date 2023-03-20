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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أكبر خطة تطوير وصيانة.. مساجد الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان

مسجد الصحابة
مسجد الصحابة

قامت وزارة الأوقاف، بأكبر خطة تطوير وصيانة للمساجد على مستوى الجمهورية هذا العام، حيث ازدانت المساجد وتألقت بهجة وبهاء استعدادًا واحتفاءً واحتفالًا بشهر رمضان المبارك.

الاستعداد لشهر رمضان

وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة وصيانة بيوت الله (عز وجل). 

كما استمرت المرحلة الثانية لحملة النظافة الموسعة للمساجد على مستوى الجمهورية تحت شعار: كلنا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، والتي تستمر حتى نهاية شهر شعبان.

ويأتي ذلك ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف؛ لتهيئة المساجد مبنى ومعنى للمصلين والذاكرين والمعتكفين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بالمساجد، كما تتضمن الحملة النظافة الدورية للمساجد، وقيام جميع القيادات بالمديرية والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل.

الأوقاف عن تقديم فقرات دينية بلغات أجنبية: نهدف القضاء على الأفكار المغلوطة

اللهم بلغنا رمضان.. الأوقاف تستقبل الشهر المعظم بــ 27 برنامجًا دعويًّا متميزًا

الأوقاف تستقبل شهر رمضان المبارك بــ 27 برنامجًا دعويًّا متميزًا

تقدم وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ - 2023م عددًا من الأنشطة والبرامج الدعوية الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية المتميزة وذلك على النحو التالي :
أولًا : البرامج التلفزيونية
1. برنامج : أسماء الله الحسنى، من تقديم د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويذاع على الفضائية المصرية، والنيل لايف، والنيل الثقافية.
2. برنامج : في رحاب القرآن الكريم، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.
3. برنامج : ملتقى الفكر الإسلامي، على قناة النيل الثقافية.
4. الفقرة الدينية ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية.
5. الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.
6. برنامج : فوارس الإسلام، على القناة الأولى.
7. برنامج : لقاء الإيمان على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).
8. برنامج : صباح القاهرة على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية.
9. برنامج : لقاء الإيمان على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية.
10.  برنامج : كاتب ورأي على قناة مصر الزراعية.
11.  برنامج : سفراء دولة التلاوة لأئمة الأوقاف حول العالم على قناة الناس.


ثانيًا : البرامج الإذاعية التي تم بثها عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم
1. برنامج : خاطرة دعوية على إذاعة القرآن الكريم، من تقديم د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
2. برنامج : أسماء الله الحسنى على إذاعة القرآن الكريم، من تقديم د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
3. برنامج : داعيات إلى الله على إذاعة القاهرة الكبرى.
ثالثًا : المسابقات التشجيعية
1. مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية.
2. مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.
3. مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.
4. مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (رمضان شهر القرآن).
5. أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات: (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات.
رابعًا : البرامج التي يتم بثها عبر بعض المواقع الإلكترونية
1. برنامج : مع الصائمين ويذاع على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط للواعظات من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).
2. برنامج : خواطر رمضانية، على موقع اليوم السابع وصوت الأمة الإلكتروني.
3. برنامج : اعرف دينك، على موقع القاهرة 24 الإلكتروني.
4. برنامج : رقائق، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكتروني.
5. برنامج : برقيات، من تقديم واعظات وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكتروني.
6. برنامج : مقالات، من تقديم أئمة وواعظات وزارة الأوقاف على موقع بوابة الأهرام الإلكترونية.
7. برنامج : لقاء النوابغ ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.
8. برنامج : كلمات من نور، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.
9. برنامج : قرآن يتلى، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية. 
خامسًا : المقالات التي تنشر عبر بعض الصحف الورقية
1. مقال أسبوعي لوزير الأوقاف بصحيفة الأهرام. 
2. خاطرة يومية لوزير الأوقاف بصحيفة الجمهورية. 
3. خاطرة أسبوعية لوزير الأوقاف بصحيفة عقيدتي. 
4. مقالات يومية لأئمة وواعظات الأوقاف بصحيفة الأهرام يوميًّا.

مساجد الأوقاف شهر رمضان المبارك وزارة الأوقاف كلنا في خدمة بيوت الله

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