انتم مبعث فخري وصوت الضمير.. السيسي لـ سيدات مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اليوم يتجدد اللقاء السنوي، ويتجدد سعادتي باللقاء مع عظيمات مصر، فالمرأة المصرية لها دور كبير فى المجتمع.

وأضاف الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أنه يقدم التحية لكل امرأة مصرية، وانتم مبعث فخري، وأنتم صوت الضمير، وانتم رمز التضحية والرحمة، وأنتم مصدر السعادة و البهجة و الداعم فى وقت الشدة.

وأوضح الرئيس أنه يفخر كل عام بما تحققه المرأة من انجازات، فى جميع المجالات.

وتابع :" أن المرأة بجميع أدوارها فى المجتمع أثبتت أنها ذات وعى سليم و لديها موضوعية، وهى قوة دف قوية للوطن فى المنح، و الشدائد".