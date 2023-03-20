عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتهاء أزمة الملعب.. موعد أول مباراة للزمالك بكأس الرابطة والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب نقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة المحترفة إلي ملعب استاد المقاولون العرب بدلا من ستاد القاهرة. 

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الأحد القادم فى إطار منافسات دور الستة عشر فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

جهاز فني أوروبي.. شوبير يكشف بقاء 3 مدربين بعد رحيل فيريرا عن الزمالك

القناة الناقلة لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي

وسوف يتم نقل مباراة الزمالك ونظيره البنك الأهلي يوم الأحد القادم فى إطار منافسات دور الستة عشر فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءا عبر شاشة أون لاين سبورت. 

يأتي نقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى كأس الرابطة المحترفة من استاد القاهرة إلي ملعب المقاولون العرب بعد اعتذار ستاد القاهرة عن استضافة مباراة منتخب مصر الأول ومالاوى بداعي الإصلاحات. 

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

رحيل فيريرا عن الزمالك وبقاء 3 مدربين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بقاء 3 مدربين فى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عقب خروج الفارس الأبيض من دوري ابطال افريقيا. 
قال أحمد شوبير عبر آثير الإذاعة: بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا وإعتذار أسامة نبيه عن الاستمرار في تدريب نادي الزمالك هناك 3 مدربين سيتم الإبقاء عليهم والاستمرار مع الجهاز الفني الأجنبي القادم. 

استطرد شوبير : قائمة ثلاثى الزمالك الباقون فى الجهاز الفني ضمت كل من : أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي .

تابع: نادي الزمالك وتحديدا أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة أنهي الاتفاق مع جهاز فنى أوروبي وكان مقررا الإعلان عنه بعد مباراة الترجي فى القاهرة إلا أن الفوز بثلاثية تسبب فى تأجيل الأمر.

أخبار الأهلي.. الإنسحاب من كأس الرابطة وتجهيز بديل ديانج وتأجيل مواجهة الهلال

قيد الدراسة.. طلب مفاجئ لمدرب المنتخب الأولمبي قبل مواجهة زامبيا

أزمة الزمالك

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أزمة النادي الأبيض بدأت برحيل فيريرا وتعيين أسامة نبيه ثم عودة المدرب البرتغالي مجددًا على رأس الجهاز الفني، وهو السبب في التأثير السلبي على لاعبي الفريق في الفترة الماضية.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: “وجود فيريرا ونبيه سويًا كان صعب للغاية، ونقطة سلبية أثرت على الجهاز الفني قبل اللاعبين، كان يجب استمرار أسامة نبيه ورحيل المدرب البرتغالي بشكل نهائي عقب اتخاذ قرار إقالته”.

الزمالك كأس الرابطة المحترفة البنك الاهلي فيريرا فاروق جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

اللاعب غاضب.. أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتحذير عاجل من الإدارة

موضوعات متعلقة

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

جهاز فني أوروبي.. شوبير يكشف بقاء 3 مدربين بعد رحيل فيريرا عن الزمالك

ترشيحاتنا

نص كلمة وزيرة التضامن في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

عاجل.. 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي بالدفاع الجوي

كارثة خلال 48 ساعة| العالم الهولندي يحذر من زلزال 22 مارس..ماذا سيحدث؟

بقرار الرئيس| وزير الداخلية يعلن الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح

بعد توقع اعتقاله.. ترامب يتهم المدعي العام في مانهاتن بالتدخل بانتخابات 2024

جرائم إنسانية فادحة.. تقرير أممي صادم حول انتهاكات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفو عن كافة الغارمات بالسجون| تفاصيل الإفراج عنهن وسداد ديونهن بقرار رئاسي

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بصور جديدة.. شاهد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2023|طارق لطفى يناقش المشاكل الزوجية وأزمة منتصف العمر فى "مذكرات زوج"

فيديو

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

أسعار الذهب في مصر واستقرار الدولار.. شاهد

بعد خلاف استمر لسنوات.. أحلام وعمرو أديب حبايب| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ