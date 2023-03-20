بعد انتهاء أزمة الملعب.. موعد أول مباراة للزمالك بكأس الرابطة والقناة الناقلة

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب نقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة المحترفة إلي ملعب استاد المقاولون العرب بدلا من ستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الأحد القادم فى إطار منافسات دور الستة عشر فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

القناة الناقلة لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي

وسوف يتم نقل مباراة الزمالك ونظيره البنك الأهلي يوم الأحد القادم فى إطار منافسات دور الستة عشر فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءا عبر شاشة أون لاين سبورت.

يأتي نقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى كأس الرابطة المحترفة من استاد القاهرة إلي ملعب المقاولون العرب بعد اعتذار ستاد القاهرة عن استضافة مباراة منتخب مصر الأول ومالاوى بداعي الإصلاحات.

رحيل فيريرا عن الزمالك وبقاء 3 مدربين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بقاء 3 مدربين فى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عقب خروج الفارس الأبيض من دوري ابطال افريقيا.

قال أحمد شوبير عبر آثير الإذاعة: بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا وإعتذار أسامة نبيه عن الاستمرار في تدريب نادي الزمالك هناك 3 مدربين سيتم الإبقاء عليهم والاستمرار مع الجهاز الفني الأجنبي القادم.

استطرد شوبير : قائمة ثلاثى الزمالك الباقون فى الجهاز الفني ضمت كل من : أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي .

تابع: نادي الزمالك وتحديدا أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة أنهي الاتفاق مع جهاز فنى أوروبي وكان مقررا الإعلان عنه بعد مباراة الترجي فى القاهرة إلا أن الفوز بثلاثية تسبب فى تأجيل الأمر.

أزمة الزمالك

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أزمة النادي الأبيض بدأت برحيل فيريرا وتعيين أسامة نبيه ثم عودة المدرب البرتغالي مجددًا على رأس الجهاز الفني، وهو السبب في التأثير السلبي على لاعبي الفريق في الفترة الماضية.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: “وجود فيريرا ونبيه سويًا كان صعب للغاية، ونقطة سلبية أثرت على الجهاز الفني قبل اللاعبين، كان يجب استمرار أسامة نبيه ورحيل المدرب البرتغالي بشكل نهائي عقب اتخاذ قرار إقالته”.