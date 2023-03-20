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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبري يقود الزمالك بالمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترشيح محمد صبري المدير الفني لفريق الشباب مواليد 2003 بالنادي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة البنك الأهلي في دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وأكد المصدر عن وجود  اقتراح داخل المجلس بتولي محمد صبري القيادة الفنية في لقاء كأس الرابطة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الحالي.

واستقر مسؤولو الزمالك على رحيل المدير الفني للفريق بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة من  شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ، أن يتم عقد جلسة بين مسؤولي النادي والمدير الفني اليوم لحسم ملف رحيله بالتراضي خاصة وأن المدير الفني له مستحقات متأخرة لدى النادي بخلاف الشرط الجزائي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا  الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له يوم 26 مارس الجاري في  إطار مباريات دور الـ 16بطولة كأس الرابطة.

 

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