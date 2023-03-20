اليمن وهولندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات وتطورات الاوضاع على الساحة اليمنية .

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الاثنين أن اللواء العرادة جدد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بنهج السلام العادل القائم على المرجعيات الأساسية للحل السياسي ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ولفت اللواء العرادة إلى دعم المجلس لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الشامل في ربوع البلاد وإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم في استعادة دولتهم المختطفة من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية التابعة لإيران .

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة للأزمة اليمنية على تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

وعبر اللواء العرادة عن شكره للسفير الهولندي، على زيارته الأخيرة لمحافظة مأرب واهتمامه الشديد بالإطلاع على واقع المحافظة والوضع الإنساني والتنموي خلال زيارته الميدانية الشهر الماضي .