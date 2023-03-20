نقيب المأذونين يكشف حقيقة زيادة أسعار توثيق عقود الزواج.. فيديو

تقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بالشكر لكل من يحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدا أن المحافظة على الأسرة يعتبر أمن قومي للدولة المصرية.

وأضاف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرئيس السيسي ينظر للمطلقات والأرامل ويعمل على الحفاظ على حقوقهن"، لافتا: "الدولة تعمل على وجود مظلة تكافل اجتماعي لهن".

وأشار: "يتم حاليا دفع مبلغ 100 جنيه تأمين الأسرة"، معقبا: "إيه المشكلة لو زودت مبلغ بسيط يفتح بيوت أخرى"، مؤكدا: "لا توجد أي زيادات على توثيق عقود الزواج حاليا".

وتابع الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين،: "لا توجد أي زيادات بعد العيد على توثيق عقود الزواج"، موضحا: "إذا صدر القانون ستكون الزيادة مبلغ رمزي".





