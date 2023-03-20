عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي تنتظره مباراة مصيرية مع الهلال السوداني للصعود للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

txt

الخطر لسه موجود.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء| فيديو

txt

أحمد موسى: مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر أفضل من إنجلترا وأمريكا.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"، "الأهلي يحتاج جمهوره، ويحتاج 70 ألف مشجع في الاستاد".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "يوم الجمعة الماضية حضر 70 ألف في الاستاد في احتفالية مبادرة كتف في كتف، يبقى معندناش مشكلة أن العدد دا يحضر".

هيئة الاستاد جاهزة

وأوضح "الكاميرات مغطية الاستاد ومفيش أي مشكلة والجمهور رايح يشجع، ويتم اتخاذ أي إجراء ضد أي فعل مخالف"، مؤكدا "رجال الشرطة يستطيعون تأمين 70 ألف مشجع وهيئة الاستاد جاهزة لاستقبال أي عدد من الجمهور".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "الأهلي ممثل مصر في بطولة أفريقيا وهي البطولة المحببة للنادي الأهلي"، موضحا "القرار سيكون لصالح الكرة المصرية ويساعد فريق النادي الأهلي أن يستعيد جمهوره".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى، "بنعمل حفلات للمطربين بيحضرها أعداد كبيرة"، مؤكدا: "معندناش أزمة في أي حاجه، والجهاز الأمني على أعلى مستوى".

وأكمل: "الأهلي يحتاج الجمهور لأكثر من أي وقت مضى، والمباراة ليست سهلة وأقل شيء نسمح للجمهور ملء الاستاد".

 

أحمد موسى الأهلى النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا برنامج على مسئوليتي الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

ترشيحاتنا

للمرة الثانية..مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين بالقرب من سواحلها

أحمد موسى: مصر تحتوي وتحتضن الجميع ما عدا تنظيم الإخوان الإرهابي

فرامل ..تعليق ناري من آمنة نصير على مشروع توثيق الطلاق |شاهد

التأمينات: 55 مليار جنيه زيادة سنوية لأصحاب المعاشات ..فيديو

لماذا دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة الاستنزاف

هوندا سفيك مستعملة بـ 50 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على الحليب مع التمر فى رمضان؟

نجوم الفن في عزاء زوجة مجدي فكري .. صور

مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

قبل عيد الأم..رجل يوثق خناقة غريبة لـ 10 سيدات في بريطانيا

فيديو

تركت البالية من أجل التمثيل .. وفاة الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض

تحذير عاجل.. العالم الهولندي: زلزال قوي يضرب من جديد خلال 48 ساعة

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ