معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي تنتظره مباراة مصيرية مع الهلال السوداني للصعود للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الأهلي يحتاج جمهوره، ويحتاج 70 ألف مشجع في الاستاد".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "يوم الجمعة الماضية حضر 70 ألف في الاستاد في احتفالية مبادرة كتف في كتف، يبقى معندناش مشكلة أن العدد دا يحضر".

هيئة الاستاد جاهزة

وأوضح "الكاميرات مغطية الاستاد ومفيش أي مشكلة والجمهور رايح يشجع، ويتم اتخاذ أي إجراء ضد أي فعل مخالف"، مؤكدا "رجال الشرطة يستطيعون تأمين 70 ألف مشجع وهيئة الاستاد جاهزة لاستقبال أي عدد من الجمهور".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "الأهلي ممثل مصر في بطولة أفريقيا وهي البطولة المحببة للنادي الأهلي"، موضحا "القرار سيكون لصالح الكرة المصرية ويساعد فريق النادي الأهلي أن يستعيد جمهوره".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى، "بنعمل حفلات للمطربين بيحضرها أعداد كبيرة"، مؤكدا: "معندناش أزمة في أي حاجه، والجهاز الأمني على أعلى مستوى".

وأكمل: "الأهلي يحتاج الجمهور لأكثر من أي وقت مضى، والمباراة ليست سهلة وأقل شيء نسمح للجمهور ملء الاستاد".