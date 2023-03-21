أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن مباراة الأهلي.. وتفاصيل جديدة في حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:



التأمينات تعلن موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة.. فيديو



قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه يوم 2 مارس بحزمة حماية اجتماعية بتحسين الأجور في الدولة، وزيادة المعاشات وصرفها بدءً من شهر أبريل 2023، بدلا من شهر يوليو.

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني



قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي تنتظره مباراة مصيرية مع الهلال السوداني للصعود للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الـ4 فصول في يوم واحد.. تحذير عاجل من الأرصاد مع بداية الربيع



كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.







أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو



كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، آخر تطورات أسعار الدواجن في الأسواق المختلفة.



نقيب المأذونين يكشف حقيقة زيادة أسعار توثيق عقود الزواج.. فيديو



تقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بالشكر لكل من يحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدا أن المحافظة على الأسرة يعتبر أمن قومي للدولة المصرية.



الغرف التجارية: السلع متوفرة ولم يحدث عجز بالأسواق.. فيديو



قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولي اطلع على الموقف العام لتوافر السلع في الأسواق.

بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو



قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه بحزمة حماية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع.

نهاية العالم تقترب.. زعيم كوريا الشمالية يستعد لهجوم نووي على أمريكا



عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن حالة تاهب قصوى في بلاده .

بعد العفو الرئاسي عن الغارمات.. برلمانية: لابد من تغيير ثقافة الزواج.. فيديو



قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من شريحة هي سبب الغارمين والغارمات.

