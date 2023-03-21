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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة زوجين وإصابة أبنائهما بسبب تسرب غاز داخل منزلهم بطنطا

إسعاف نقل الضحايا
إسعاف نقل الضحايا

شهدت مدينه طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة مؤسفة إثر  العثور على جثة صيدلانية وزوجها علاوة على وجود اثنين من أبنائهم فى حاله خطرة نتيجة تسريب غاز داخل منزل الأسرة .

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا بوجود تسريب غاز بشقة بشارع الحمزاوى التابعة لقسم اول طنطا ووجود مصابين ومتوفيين داخل الشقة.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة صيدلانية وزوجها وإصابة اثنين من الأولاد وتم نقلهم إلى المستشفى المنشاوي لإسعافهما.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.

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