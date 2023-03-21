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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لحم النعام بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل لحمة النعام
طريقة عمل لحمة النعام

تقدم الشيف لولو طريقة عمل لحم النعام بمذاق لا يقاوم تعتبر لحم النعام من أشهى أنواع اللحوم. 

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مقادير عمل لحم النعام 


كيلو من لحم النعام المقطع لمكعبات
كمية من الملح حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
حبة متوسطة من البصل
حبتان من البطاطس مقشرة ومقطعة لشرائح
ملعقة صغيرة من البابريكا
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون
ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون
ربع ملعقة صغيرة من الهيل
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
4 فصوص من الثوم مقشرة ومهروسة
حبة من البصل المبروش
ربع كوب من الماء


طريقة عمل لحم النعام 


1- تغسل قطع لحم النعام جيدًا بالماء البارد.
2- توضع قطع اللحم ثم يضاف عصير الليمون، والهيل المطحون، والبهارات المشكلة، والملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأحمر المطحون، والبصل المبروش، والبابريكا، والثوم الهروس، والخل الأبيض في وعاء. 
3- تقلب اللحمة مع المكونات جيدًا حتى تختلط مع بعضها لكي تتشرب اللحم طعم التتبيلة جيداً.

4- يغطى وعاء اللحم المتبل بكيس نايلون ثم يدخل في الثلاجة ويترك لمدة ساعتين على الأقل حتى يتشرب التتبيلة جيداً، ويفضل أن يترك وعاء اللحم في الثلاجة ليلة كاملة.

5-  تخرج اللحمة المتبلة من الثلاجة ثم توضع في صينية الفرن. 
6- تضاف شرائح البطاطس وشرائح البصل الرفيعة والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون إلى صينية اللحمة.
7- تسكب كمية الماء إلى الصينية ثم تغطى بورق الألمونيوم. 
8- تدخل الصينية في فرن ساخن إلى درجة حرارة 180 مئوية، وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تنضج اللحمة وتصبح طرية.
9- تخرج الصينية من الفرن ويزال ورق الألمنيوم ثم تعاد إلى الفرن في الشواية  حتى تتحمر اللحمة وتكتسب اللون الذهبي.

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