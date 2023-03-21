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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حادث تحطم تسلا موديل 3.. لقطات مجنونة بكاميرا السيارة| شاهد

حادث تحطم تسلا موديل
حادث تحطم تسلا موديل 3

كان اثنان من مالكي تسلا موديل 3 يسافرون على نفس الطريق معًا عندما تسبب حادث فريد من نوعه في سيارة تسلا لمالك واحد بأضرار بالغة، كان المالك الآخر لموديل 3 محظوظًا جدًا لأنه نجا من الحادث بسيارته.

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كان مالكا الطراز 3 ، داريوس وهنتر ، متجهين إلى العمل ، أحدهما في سيارة تسلا سوداء والآخر في طراز أحمر، وعندما صعدوا فوق تل ، كانت شاحنة بيضاء تستدير أمامهم ، لكنها توقفت فجأة في منتصف الطريق.

 

حادث تحطم تسلا موديل 3

هنتر في النموذج الأحمر 3 (الذي يبدو برتقاليًا في بداية الفيديو) ، انحرف إلى يسار الشاحنة في محاولة لتجنب ذلك، ولحسن الحظ ، كان قادرًا على استعادة السيطرة قبل أن يصطدم بحركة المرور في الحارة القادمة.

 

في هذه الأثناء ، داريوس ، الذي كان يقود السيارة السوداء من الطراز 3 ، انحرف إلى يمين الشاحنة ، مما أدى إلى خطأ شبه تام، كان حارس منتزه قريب يقود سيارته في المنطقة ووقع عند وقوع الحادث، واتصل بالشرطة التي ورد أنها وصلت وتوصل إلى استنتاج مفاده أن سائق الشاحنة كان مخطئًا في الانعطاف الخطير.

 

لحسن الحظ ، لم ينته أي من أصحاب الطراز 3 بأي إصابات، تواصل هانتر مع شركة تأمين سائق الشاحنة لتغطية الإصلاحات، وفي وقت نشر الفيديو ، كان لا يزال ينتظر تقدير الإصلاح.

 

بناءً على الضرر ، الذي ترك جانبًا واحدًا من الطراز 3 الأحمر مدمرًا بالكامل تقريبًا ، يبدو أنه قد ينتهي به الأمر إلى الإعلان عن خسارة كاملة، على الرغم من أنه ليس لدينا طريقة للتأكد على وجه اليقين ، فقد رأينا مقاطع فيديو أخرى باستخدام Teslas تبدو في حالة أفضل بكثير ، وانتهى الأمر بدراسة العديد منها من قبل شركات التأمين.

 

يحتوي الفيديو على 19 مقطعًا آخر أرسلها مالكو سيارات تسلا، وتستعرض المزيد من لقطات التحطم ومشاهد التحطم.

 

تسلا موديل 3 حادث تحطم تسلا داريوس

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