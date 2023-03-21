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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لطب الفم والأسنان

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي لطب الفم والأسنان

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية فعاليات توعوية خلال مارس، في المناطق الطبية المختلفة للتشجيع على الاهتمام بصحة الفم والأسنان للأطفال والبالغين، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لطب الفم والأسنان.

وأشادت الدكتورة أميرة طهيو، بالمجهود الكبير المبذول في إدارة طب الأسنان بقطاعاتها المختلفة وأنها فخورة بروح العمل والتعاون الذي أدى إلى نتائج مشرفة.

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وقدمت الشكر لكل فريق العمل وأثنت على الشغف الذي وجدته من كل الفرق في عرض انجازاتهم و الحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على المستشفيات و الوحدات و حرصهم الواضح على نشر التوعية و التثقيف لكل فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي والدكتور أشرف سليم مدير الادارة العامة لطب الأسنان بالإسكندرية، وتم عمل حفل ختامي وعرض الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية و تكريم الفرق المشاركة في الفعاليات.

الاسكندرية الطب العلاجي مديرية الصحة الخدمات الصحية المستشفيات طب الأسنان

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