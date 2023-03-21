عاجل
أخبار التكنولوجيا| الأسعار المحتملة لهواتف آيفون iPhone 15 Pro وPro Max.. وسامسونج تقترب من إزالة الشاحن مع هذه الهواتف الخارجية الروسية: هذه الدول لا يمكنها لعب دور الوسيط في أوكرانيا التعليم العالي تعلن تفاصيل المبادرة المصرية اليابانية للتعليمEJEP لعام 2023/2024 للمرحلة الجامعية الأرصاد الأردنية تحذر المواطنيين من ظاهرة جوية تشهدها المملكة اليوم أخبار التعليم..البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان اليوم برفقة الإفتاء..1700 يورو.. تمويل العلوم والابتكار توضح تفاصيل التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم|الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ..المتظاهرون يشعلون النار بالقمامة بباريس..انفجارات في شبه جزيرة القرم

اخبار العالم
اخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

 

الاحتجاجات تواصل اندلاعها في إسرائيل.. هل ينزع نتنياهو فتيل أزمة الإصلاحات القضائية؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين عن تخفيف خطته للإصلاح القضائي لكن معارضة صامدة قالت إنها ستظل تتحدى تشريعًا رئيسيًا في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج اجتماع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين المصريين والأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين في شرم الشيخ.

جنوب إفريقيا.. انطلاق مسيرات احتجاجية للمطالبة باستقالة رامافوزا

نظم آلاف المحتجين مسيرة في مدن جنوب إفريقيا يوم الاثنين ، مطالبين الرئيس سيريل رامافوزا بالاستقالة بسبب نقص الوظائف والكهرباء ، بينما كانت قوات الأمن تحرس مراكز التسوق والشوارع لمنع أي عنف ونهب.

السلطات الأمريكية: لا نتوقع توجيه اتهام لترامب حتى مثول شاهد الأربعاء

اعلنت شبكة فوكس نيوز عن أن السلطات الأمنية لا تتوقع توجيه اتهام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حتى مثول شاهد آخر الأربعاء أمام المحلفين في مانهاتن

أكبر حزبين في نيجيريا يسيطران على انتخابات المحافظين

أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن أكبر حزبين في نيجيريا فازا بأغلبية الولايات في انتخابات حكام الولايات في نهاية الأسبوع ، وحافظا على هيمنتهما السياسية في أعقاب الانتخابات التي قال فيها مراقبو الاتحاد

بايدن يرشح أربعة قضاة اتحاديين جدد في ثلاث ولايات

كشف الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الاثنين النقاب عن أول مرشحين قضائيين جدد له منذ ما يقرب من شهر ، حيث تحرك لتعيين أربعة قضاة اتحاديين جدد في ثلاث ولايات.

شركة أمريكية تتهم السلطات المكسيكية بالاستيلاء على ميناء تابع لها

قالت شركة مواد البناء الأمريكية فولكان ماتيريالز (VMC.N) يوم الاثنين إن قوات الأمن المكسيكية استولت بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي على ميناءها في جنوب المكسيك

المتظاهرون يشعلون النار في القمامة بباريس بعد نجاة الحكومة من حجب الثقة

أضرم محتجون النار في أكوام القمامة بوسط باريس يوم الاثنين بعد أن نجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بفارق ضئيل من اقتراح سحب الثقة في البرلمان

سلطات القرم: إصابة شخص بجروح في انفجار مدو وقع في الجزيرة

اعلنت سلطات شبه جزيرة القرم عن إصابة شخص بجروح في الهجوم الذي وقع في الجزيرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، والذي تزامن بعد مرور يومين من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الجزيرة

أوكرانيا: تدمير صواريخ كروز للأسطول الروسي في البحر الأسود بانفجار القرم

اعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أن الانفجار الذي وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية كان الأسطول الروسي في البحر الأسود يعتزم استخدامها.

وزارة الدفاع الأوكرانية: انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم| فيديو

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم، أدت إلى تدمير صواريخ كاليبر، أثناء نقلها بالسكك الحديدية.

بايدن يستخدم حق النقض الأول للدفاع عن قاعدة الاستثمار بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين اقتراحا جمهوريا بمنع مديري صناديق التقاعد من اتخاذ قرارات استثمارية على أساس عوامل مثل تغير المناخ ، في أول فيتو لرئاسته.

فيلادلفيا تدفع 9.25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية لأنصار جورج فلويد ضد الشرطة

قالت المدينة يوم الاثنين إن فيلادلفيا ستدفع 9.25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها متظاهرون من أجل العدالة العنصرية اتهموا الشرطة بإساءة معاملتهم في مسيرة 2020 بعد مقتل جورج فلويد

الجيش الأوكراني يستهدف أراضي دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة عيار 155 ملم يستخدمها الناتو

اعتقال 100 شخص على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة في باريس

اعلنت الشرطة الفرنسية، في باريس عن اعتقال 100 شخص على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة حتى مساء الاثنين رفضا لإقرار قانون التقاعد الذي أودعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

استطلاعات: ارتفاع شعبية ترامب كمرشح للرئاسة 2024 رغم لائحة اتهامه وخطط اعتقاله

قالت رئيسة المؤتمر الجمهوري في الولايات المتحدة إليز ستيفانيك، اليوم الاثنين، إن أرقام استطلاعات الرأي التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح 2024

نتنياهو يخفف سياسات الإصلاح القضائي وسط توقعات بمواجهة مع المحكمة العليا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين عن تخفيف خطته للإصلاح القضائي لكن معارضة صامدة قالت إنها ستظل تتحدى تشريعًا رئيسيًا في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

اعتقال سياسيين معارضين في كينيا خلال الاحتجاجات.. تفاصيل

أطلقت الشرطة الكينية الغازات المسيلة للدموع على زعيم المعارضة يوم الاثنين واعتقلت نواب بارزين في حزبه البرلماني ، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مسيرة ضد الرئيس وليام روتو

قنبلة مناخية موقوتة.. الأمين العام للأمم المتحدة: يجب خفض الانبعاثات بسرعة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن 'القنبلة المناخية الموقوتة تدق' في الوقت الذي حث فيه الدول الغنية أمس الإثنين على خفض الانبعاثات في وقت أقرب بعد أن قال تقييم جديد من العلماء إن هناك القليل من الوقت لنضيعه في معالجة تغير المناخ. وقال “معدل ارتفاع درجة الحرارة في نصف القرن الماضي

بايدن يوقع مشروع قانون يتطلب رفع السرية عن معلومات أصول كوفيد 19

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع يوم الاثنين على مشروع قانون يتطلب رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بأصول فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19.

الصليب الأحمر: شريان المساعدات الإنسانية لسوريا في خطر إذا لم يدعمها العالم

حذر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، من أنه إذا لم يتضامن المجتمع الدولي لتقديم مستوى المساعدات الذي تحتاجه سوريا؛ فإن الخطر يحدق بشريان الحياة الذي يعتمد عليه الملايين من السوريين اليوم. جاء ذلك، في بيان، صدر من مقر اللجنة في جنيف؛ تزامنا

بعد القبض على 6 مسئولين بتهم الفساد.. وزير النفط الفنزويلي يعلن استقالته

قال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي يوم الاثنين إنه سيستقيل وتم اعتقال ستة مسؤولين على الأقل بعد تحقيقات أجرتها الشرطة في الفساد

للعام السادس على التوالي.. تصنيف فنلندا «أسعد مكان على وجه الأرض»

صنفت فنلندا كأسعد مكان على وجه الأرض للعام السادس على التوالي ، وفقًا لتقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2023.

أسعار النفط تنتعش بعد بلوغ أدنى مستوى لها منذ 2021

- انتعشت أسعار النفط وارتفعت بما يزيد عن 1٪ يوم الاثنين بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرًا حيث تخشى السوق من أن المخاطر في القطاع المصرفي العالمي قد تؤدي إلى ركود

«وول ستريت» تتجه للارتفاع مع تلاشي مخاوف العدوى المصرفية وفقا لتوقعات «الفيدرالي»

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد اتفاق لإنقاذ بنك كريدي سويس وأدى جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة في النظام المالي إلى ارتياح المستثمرين ، بينما راى المشاركون أيضًا احتمال توقف رفع أسعار الفائدة.

الاتحاد الأوروبي انفجار شرم الشيخ دونالد ترامب رئيس الوزراء اخبار العالم بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي COVID-19 رئيس الوزراء الإسرائيلي المحكمة العليا شبه جزيرة القرم الرئيس الأمريكي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

موضوعات متعلقة

الرئيس الصيني يلتقي مع فلاديمير بوتين ويبحثان بعمق أزمة الحرب الأوكرانية

«وول ستريت» تتجه للارتفاع مع تلاشي مخاوف العدوى المصرفية وفقا لتوقعات «الفيدرالي»

الاحتجاجات تواصل اندلاعها في إسرائيل.. هل ينزع نتنياهو فتيل أزمة الإصلاحات القضائية؟

جنوب إفريقيا.. انطلاق مسيرات احتجاجية للمطالبة باستقالة رامافوزا

السلطات الأمريكية: لا نتوقع توجيه اتهام لترامب حتى مثول شاهد الأربعاء

أكبر حزبين في نيجيريا يسيطران على انتخابات المحافظين

بايدن يرشح أربعة قضاة اتحاديين جدد في ثلاث ولايات

شركة أمريكية تتهم السلطات المكسيكية بالاستيلاء على ميناء تابع لها

ترشيحاتنا

أنكر وجود الشعب الفلسطيني.. الجامعة العربية تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش

متى صلاة التراويح 2023؟.. الإفتاء تحدد موعد أداء أول تراويح برمضان بعد 570 دقيقة

كيفية بر الأم بعد وفاتها في عيدها؟.. الإفتاء: بـ13 هدية تصلها في القبر

أخبار العالم|الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ..المتظاهرون يشعلون النار بالقمامة بباريس..انفجارات في شبه جزيرة القرم

موعد شهر رمضان 2023 .. دار الإفتاء تزف بشرى سارة للمصريين

أخبار الفن| ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة.. وحقيقة فبركة مقلب رامز جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس يهدد 350 مليون شخص.. تحذير غامض من 4 أحداث كارثية

مقطع يوثق اعتداء على امرأة وخطفها بدلهي.. شاهد ماذا حدث

دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

فيديو

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ