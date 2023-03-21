أخبار العالم|الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ..المتظاهرون يشعلون النار بالقمامة بباريس..انفجارات في شبه جزيرة القرم

شهدت الساحة العالمية والدولية صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين عن تخفيف خطته للإصلاح القضائي لكن معارضة صامدة قالت إنها ستظل تتحدى تشريعًا رئيسيًا في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج اجتماع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين المصريين والأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين في شرم الشيخ.

نظم آلاف المحتجين مسيرة في مدن جنوب إفريقيا يوم الاثنين ، مطالبين الرئيس سيريل رامافوزا بالاستقالة بسبب نقص الوظائف والكهرباء ، بينما كانت قوات الأمن تحرس مراكز التسوق والشوارع لمنع أي عنف ونهب.

اعلنت شبكة فوكس نيوز عن أن السلطات الأمنية لا تتوقع توجيه اتهام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حتى مثول شاهد آخر الأربعاء أمام المحلفين في مانهاتن

أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن أكبر حزبين في نيجيريا فازا بأغلبية الولايات في انتخابات حكام الولايات في نهاية الأسبوع ، وحافظا على هيمنتهما السياسية في أعقاب الانتخابات التي قال فيها مراقبو الاتحاد

كشف الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الاثنين النقاب عن أول مرشحين قضائيين جدد له منذ ما يقرب من شهر ، حيث تحرك لتعيين أربعة قضاة اتحاديين جدد في ثلاث ولايات.

قالت شركة مواد البناء الأمريكية فولكان ماتيريالز (VMC.N) يوم الاثنين إن قوات الأمن المكسيكية استولت بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي على ميناءها في جنوب المكسيك

أضرم محتجون النار في أكوام القمامة بوسط باريس يوم الاثنين بعد أن نجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بفارق ضئيل من اقتراح سحب الثقة في البرلمان

اعلنت سلطات شبه جزيرة القرم عن إصابة شخص بجروح في الهجوم الذي وقع في الجزيرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، والذي تزامن بعد مرور يومين من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الجزيرة

اعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أن الانفجار الذي وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية كان الأسطول الروسي في البحر الأسود يعتزم استخدامها.

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم، أدت إلى تدمير صواريخ كاليبر، أثناء نقلها بالسكك الحديدية.

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين اقتراحا جمهوريا بمنع مديري صناديق التقاعد من اتخاذ قرارات استثمارية على أساس عوامل مثل تغير المناخ ، في أول فيتو لرئاسته.

قالت المدينة يوم الاثنين إن فيلادلفيا ستدفع 9.25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها متظاهرون من أجل العدالة العنصرية اتهموا الشرطة بإساءة معاملتهم في مسيرة 2020 بعد مقتل جورج فلويد

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة عيار 155 ملم يستخدمها الناتو

اعلنت الشرطة الفرنسية، في باريس عن اعتقال 100 شخص على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة حتى مساء الاثنين رفضا لإقرار قانون التقاعد الذي أودعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

قالت رئيسة المؤتمر الجمهوري في الولايات المتحدة إليز ستيفانيك، اليوم الاثنين، إن أرقام استطلاعات الرأي التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح 2024

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين عن تخفيف خطته للإصلاح القضائي لكن معارضة صامدة قالت إنها ستظل تتحدى تشريعًا رئيسيًا في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

أطلقت الشرطة الكينية الغازات المسيلة للدموع على زعيم المعارضة يوم الاثنين واعتقلت نواب بارزين في حزبه البرلماني ، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مسيرة ضد الرئيس وليام روتو

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن 'القنبلة المناخية الموقوتة تدق' في الوقت الذي حث فيه الدول الغنية أمس الإثنين على خفض الانبعاثات في وقت أقرب بعد أن قال تقييم جديد من العلماء إن هناك القليل من الوقت لنضيعه في معالجة تغير المناخ. وقال “معدل ارتفاع درجة الحرارة في نصف القرن الماضي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع يوم الاثنين على مشروع قانون يتطلب رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بأصول فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19.

حذر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، من أنه إذا لم يتضامن المجتمع الدولي لتقديم مستوى المساعدات الذي تحتاجه سوريا؛ فإن الخطر يحدق بشريان الحياة الذي يعتمد عليه الملايين من السوريين اليوم. جاء ذلك، في بيان، صدر من مقر اللجنة في جنيف؛ تزامنا

قال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي يوم الاثنين إنه سيستقيل وتم اعتقال ستة مسؤولين على الأقل بعد تحقيقات أجرتها الشرطة في الفساد

صنفت فنلندا كأسعد مكان على وجه الأرض للعام السادس على التوالي ، وفقًا لتقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2023.

- انتعشت أسعار النفط وارتفعت بما يزيد عن 1٪ يوم الاثنين بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرًا حيث تخشى السوق من أن المخاطر في القطاع المصرفي العالمي قد تؤدي إلى ركود

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد اتفاق لإنقاذ بنك كريدي سويس وأدى جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة في النظام المالي إلى ارتياح المستثمرين ، بينما راى المشاركون أيضًا احتمال توقف رفع أسعار الفائدة.