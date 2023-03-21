أخبار العالم|الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ..المتظاهرون يشعلون النار بالقمامة بباريس..انفجارات في شبه جزيرة القرم

شهدت الساحة العالمية والدولية صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
الاحتجاجات تواصل اندلاعها في إسرائيل.. هل ينزع نتنياهو فتيل أزمة الإصلاحات القضائية؟
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين عن تخفيف خطته للإصلاح القضائي لكن معارضة صامدة قالت إنها ستظل تتحدى تشريعًا رئيسيًا في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.
الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج اجتماع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين المصريين والأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين في شرم الشيخ.
جنوب إفريقيا.. انطلاق مسيرات احتجاجية للمطالبة باستقالة رامافوزا
نظم آلاف المحتجين مسيرة في مدن جنوب إفريقيا يوم الاثنين ، مطالبين الرئيس سيريل رامافوزا بالاستقالة بسبب نقص الوظائف والكهرباء ، بينما كانت قوات الأمن تحرس مراكز التسوق والشوارع لمنع أي عنف ونهب.
السلطات الأمريكية: لا نتوقع توجيه اتهام لترامب حتى مثول شاهد الأربعاء
اعلنت شبكة فوكس نيوز عن أن السلطات الأمنية لا تتوقع توجيه اتهام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حتى مثول شاهد آخر الأربعاء أمام المحلفين في مانهاتن
أكبر حزبين في نيجيريا يسيطران على انتخابات المحافظين
أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن أكبر حزبين في نيجيريا فازا بأغلبية الولايات في انتخابات حكام الولايات في نهاية الأسبوع ، وحافظا على هيمنتهما السياسية في أعقاب الانتخابات التي قال فيها مراقبو الاتحاد
بايدن يرشح أربعة قضاة اتحاديين جدد في ثلاث ولايات
كشف الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الاثنين النقاب عن أول مرشحين قضائيين جدد له منذ ما يقرب من شهر ، حيث تحرك لتعيين أربعة قضاة اتحاديين جدد في ثلاث ولايات.
شركة أمريكية تتهم السلطات المكسيكية بالاستيلاء على ميناء تابع لها
قالت شركة مواد البناء الأمريكية فولكان ماتيريالز (VMC.N) يوم الاثنين إن قوات الأمن المكسيكية استولت بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي على ميناءها في جنوب المكسيك
المتظاهرون يشعلون النار في القمامة بباريس بعد نجاة الحكومة من حجب الثقة
أضرم محتجون النار في أكوام القمامة بوسط باريس يوم الاثنين بعد أن نجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بفارق ضئيل من اقتراح سحب الثقة في البرلمان
سلطات القرم: إصابة شخص بجروح في انفجار مدو وقع في الجزيرة
اعلنت سلطات شبه جزيرة القرم عن إصابة شخص بجروح في الهجوم الذي وقع في الجزيرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، والذي تزامن بعد مرور يومين من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الجزيرة
أوكرانيا: تدمير صواريخ كروز للأسطول الروسي في البحر الأسود بانفجار القرم
اعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أن الانفجار الذي وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية كان الأسطول الروسي في البحر الأسود يعتزم استخدامها.
وزارة الدفاع الأوكرانية: انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم| فيديو
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم، أدت إلى تدمير صواريخ كاليبر، أثناء نقلها بالسكك الحديدية.
بايدن يستخدم حق النقض الأول للدفاع عن قاعدة الاستثمار بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين اقتراحا جمهوريا بمنع مديري صناديق التقاعد من اتخاذ قرارات استثمارية على أساس عوامل مثل تغير المناخ ، في أول فيتو لرئاسته.
فيلادلفيا تدفع 9.25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية لأنصار جورج فلويد ضد الشرطة
قالت المدينة يوم الاثنين إن فيلادلفيا ستدفع 9.25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها متظاهرون من أجل العدالة العنصرية اتهموا الشرطة بإساءة معاملتهم في مسيرة 2020 بعد مقتل جورج فلويد
الجيش الأوكراني يستهدف أراضي دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة عيار 155 ملم يستخدمها الناتو
اعتقال 100 شخص على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة في باريس
اعلنت الشرطة الفرنسية، في باريس عن اعتقال 100 شخص على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة حتى مساء الاثنين رفضا لإقرار قانون التقاعد الذي أودعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
استطلاعات: ارتفاع شعبية ترامب كمرشح للرئاسة 2024 رغم لائحة اتهامه وخطط اعتقاله
قالت رئيسة المؤتمر الجمهوري في الولايات المتحدة إليز ستيفانيك، اليوم الاثنين، إن أرقام استطلاعات الرأي التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح 2024
نتنياهو يخفف سياسات الإصلاح القضائي وسط توقعات بمواجهة مع المحكمة العليا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين عن تخفيف خطته للإصلاح القضائي لكن معارضة صامدة قالت إنها ستظل تتحدى تشريعًا رئيسيًا في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.
اعتقال سياسيين معارضين في كينيا خلال الاحتجاجات.. تفاصيل
أطلقت الشرطة الكينية الغازات المسيلة للدموع على زعيم المعارضة يوم الاثنين واعتقلت نواب بارزين في حزبه البرلماني ، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مسيرة ضد الرئيس وليام روتو
قنبلة مناخية موقوتة.. الأمين العام للأمم المتحدة: يجب خفض الانبعاثات بسرعة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن 'القنبلة المناخية الموقوتة تدق' في الوقت الذي حث فيه الدول الغنية أمس الإثنين على خفض الانبعاثات في وقت أقرب بعد أن قال تقييم جديد من العلماء إن هناك القليل من الوقت لنضيعه في معالجة تغير المناخ. وقال “معدل ارتفاع درجة الحرارة في نصف القرن الماضي
بايدن يوقع مشروع قانون يتطلب رفع السرية عن معلومات أصول كوفيد 19
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع يوم الاثنين على مشروع قانون يتطلب رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بأصول فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19.
الصليب الأحمر: شريان المساعدات الإنسانية لسوريا في خطر إذا لم يدعمها العالم
حذر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، من أنه إذا لم يتضامن المجتمع الدولي لتقديم مستوى المساعدات الذي تحتاجه سوريا؛ فإن الخطر يحدق بشريان الحياة الذي يعتمد عليه الملايين من السوريين اليوم. جاء ذلك، في بيان، صدر من مقر اللجنة في جنيف؛ تزامنا
بعد القبض على 6 مسئولين بتهم الفساد.. وزير النفط الفنزويلي يعلن استقالته
قال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي يوم الاثنين إنه سيستقيل وتم اعتقال ستة مسؤولين على الأقل بعد تحقيقات أجرتها الشرطة في الفساد
للعام السادس على التوالي.. تصنيف فنلندا «أسعد مكان على وجه الأرض»
صنفت فنلندا كأسعد مكان على وجه الأرض للعام السادس على التوالي ، وفقًا لتقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2023.
أسعار النفط تنتعش بعد بلوغ أدنى مستوى لها منذ 2021
- انتعشت أسعار النفط وارتفعت بما يزيد عن 1٪ يوم الاثنين بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرًا حيث تخشى السوق من أن المخاطر في القطاع المصرفي العالمي قد تؤدي إلى ركود
«وول ستريت» تتجه للارتفاع مع تلاشي مخاوف العدوى المصرفية وفقا لتوقعات «الفيدرالي»
قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد اتفاق لإنقاذ بنك كريدي سويس وأدى جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة في النظام المالي إلى ارتياح المستثمرين ، بينما راى المشاركون أيضًا احتمال توقف رفع أسعار الفائدة.