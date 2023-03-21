عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يخفف سياسات الإصلاح القضائي وسط توقعات بمواجهة مع المحكمة العليا

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين عن تخفيف خطته للإصلاح القضائي لكن معارضة صامدة قالت إنها ستظل تتحدى تشريعًا رئيسيًا في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

 

أثارت حزمة الإصلاحات التي سعى إليها تحالف نتنياهو الديني القومي أسابيع من المظاهرات غير المسبوقة في الشوارع وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون تهديدًا لاستقلال نظام العدالة الإسرائيلي.

 

بعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، قال نتنياهو إنه سيؤجل معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يهز نظام إسرائيل لاختيار القضاة ، والذي يريد المصادقة عليه قبل عطلة البرلمان في 2 أبريل.

 

لكن وزير العدل قال إن التأخير كان أكثر تقنية بسبب الجدول الزمني المقيد ، مضيفًا أنه لا يزال ملتزمًا بتنفيذ جميع التغييرات المقترحة وحذر من تدخل المحكمة العليا.

 

خضع مشروع قانون اختيار القضاة لتعديلات في لجنة مراجعة بالكنيست يوم الأحد من شأنها أن تقلل الأغلبية المحتملة لأرقام الائتلاف في لجنة تراجع التعيينات في المحكمة.

إسرائيل.. حزب نتنياهو يصوت لصالح قانون تغيير النظام القضائي

ذكري رفع علم مصر بطابا.. أحمد موسي يكشف رفض مبارك لطلبات إسرائيل وأمريكا

 

ووصف نتنياهو في بيان له مع شركاء الائتلاف اصلاحه المعدل بأنه 'مد يد المساعدة لكل من يهتم حقا بالوحدة الوطنية والرغبة في التوصل لاتفاق متفق عليه'.

 

ورفضت معارضة يسار الوسط ذلك، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تصريحات متلفزة 'هذا مخطط لاستيلاء عدائي على نظام العدالة'. في اللحظة التي يمر فيها التغيير في لجنة التعيينات القضائية، سنستأنف ضده في المحكمة العليا'.

 

وردا على سؤال حول احتمال إلغاء المحكمة العليا للقانون الجديد ، قال وزير العدل ياريف ليفين إنه ليس لديها مبرر للتدخل بعد التعديل.

 

وقال ليفين في مقابلة مع القناة 14 'سيكون تجاوز كل الخطوط الحمراء. نحن بالتأكيد لن نقبله' ، دون تقديم تفاصيل.

 

دفع نتنياهو مشروع قانون آخر مطعون فيه من خلال تصويت أولي في البرلمان ، إذا تم التصديق عليه ، سيعيق الرقابة القضائية على التعيينات الوزارية. من المفترض أن يسمح له بإعادة تعيين وزير في مجلس الوزراء له ماض جنائي أمرته المحكمة العليا بإقالته.

 

ويخشى علماء القانون من أن الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن الإصلاح - الذي يقول نتنياهو إنه سيوازن بين أفرع الحكومة - يمكن أن يتعمق بشكل كارثي إذا طُلب من المحكمة العليا إلغاء التشريعات التي تؤثر عليها.

 

قال بايدن في محادثة هاتفية يوم الأحد إنه سيدعم التوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي وشجع الضوابط والتوازنات بالإضافة إلى بناء اتفاق واسع ، وفقًا للبيت الأبيض. وطمأن نتنياهو بايدن على صحة الديمقراطية الإسرائيلية ، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

 

في السابق ، كان مشروع القانون يتصور أن اللجنة تضم ثلاثة وزراء، واثنين من أعضاء الائتلاف ، وشخصيتين عامتين تختارهما الحكومة - بأغلبية 7-4 أصوات.

 

ينص مشروع القانون في صيغته المعدلة على أن اللجنة تتكون من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنين من نواب المعارضة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحصول على أغلبية أقل حجماً وأقل ضماناً من 6 إلى 5 للحكومة.

 

كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا عن طريق التصويت العادي في جلسة معينة للكنيست.

 

أي تعيينات بعد ذلك يجب أن تتم الموافقة عليها بأغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من بين أعضاء لجنة الاختيار.

 

وقالت جماعة بلاك فلاجز الناشطة إن المظاهرات التي هزت البلاد بالفعل ووصلت إلى جيشها غير السياسي عادة ستكثف. واتهمت نتنياهو بمحاولة 'جعل الاحتجاج ينام بكلمات جميلة'.

 

وواجه نتنياهو بعض الانتقادات الائتلافية، على الرغم من أن حزبه المحافظ، الليكود، صوت بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون المعدل.

إسرائيل نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

اعتقال سياسيين معارضين في كينيا خلال الاحتجاجات.. تفاصيل

قنبلة مناخية موقوتة.. الأمين العام للأمم المتحدة: يجب خفض الانبعاثات بسرعة

بايدن يوقع مشروع قانون يتطلب رفع السرية عن معلومات أصول كوفيد 19

بعد القبض على 6 مسئولين بتهم الفساد.. وزير النفط الفنزويلي يعلن استقالته

للعام السادس على التوالي.. تصنيف فنلندا «أسعد مكان على وجه الأرض»

أسعار النفط تنتعش بعد بلوغ أدنى مستوى لها منذ 2021

الإمارات.. بيان عاجل من لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان

سلطات الإكوادور وبيرو تقدر أضرار زلزال أودى بحياة 15 شخصا

ترشيحاتنا

نائلة جبر: رغم قصص الكفاح والصعوبات الكثيرة نجحت المرأة في الدبلوماسية المصرية

مدير قطاع الناشئين بالزمالك يكشف قرارات واقعة الاعتداء على لاعب غزل المحلة

مش ممكن أكذب.. ضحية رامز جلال تكشف حقيقة علمها المسبق بالمقلب

فوائد توثيق الطلاق للزوجة.. يعددها علماء الأزهر

عمرو أديب: تحرك غير مسبوق في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية

ناسا ترصد ظاهرة إعصار شمسي ضخم.. هل تؤثر على الأرض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ