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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الأردنية تحذر المواطنيين من ظاهرة جوية تشهدها المملكة اليوم

صدى البلد

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة فى الأردن، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، والفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية الأردنية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب، ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية.
وبحسب وسائل إعلام محلية ترتفع يوم غدٍ الأربعاء، درجات الحرارة وتسود أجواء مستقرة وربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتغطي سماء المملكة يوم الخميس، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء يوم الجمعة، مغبرة بوجه عام ولطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 4، وفي مرتفعات الشراة 9 – 3، وفي مناطق البادية 17 – 7، وفي مناطق السهول 14 – 7، وفي الأغوار الشمالية 20 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 14، وفي البحر الميت 24 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

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