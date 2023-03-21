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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأتحاد الأوروبي يجدد موقفه الداعم لأوكرانيا

مسؤول السياسة الخارجية
مسؤول السياسة الخارجية للأتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء، موقف الأتحاد الأوروبي الداعم لأوكرانيا ضد القوات الروسية، وعزم الأتحاد لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، خلال فعاليات منتدى الأمن والتعاون الأوروبي في بروكسل.

 

وقال مسؤول السياسة الخارجية  بوريل :" أحبطنا جهود روسيا وسعيها من أجل تقسيم صفوفنا".

 

كما شدد على أن سياسة الدفاع والأمن الأوروبية تشهد تغيرا غير مسبوق.

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أما عن المساعدات العسكرية لكييف، فقال:" ما نقدمه إلى أوكرانيا يمكن أن نقدمه إلى أطراف أخرىأيضاً"، معتبراً أن تلك السياسة تشكل أحد الدروس الذي استخلصها الاتحاد من الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم 3.6 مليار يورو لتمويل مشتريات أوكرانيا من الأسلحة والذخيرة
 

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