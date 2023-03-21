نشرة المرأة| سبب غريب وراء البقع المتواجدة على قشر البيض.. ونوع من الفواكه يحافظ على صحة الأوعية الدموية

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تتخوف ربات المنزل من وجود بقع أو نتوءات غريبة على قشر البيض، ويجهل الكثير سبب ذلك، ويتساءلون هل تناوله يعد صحيا أم لا؟ لذلك نكشف لكم في هذا التقرير سر ظهور البقع وهل يمكن تناول البيض بأمان حال وجودها أم لا؟

وكشف موقع mentalfloss عن سر ظهور بقع سوداء على قشر البيض.



فوائد صحية عديدة لتناول مشروب البنجر وعصير البرتقال يوميا فهو يساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم ، مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم.إليك أبرز فوائده الصحية وفقا لموقع بولد سكاي الهندي



فوائد صحية عديدة لثمار الحمضيات فهي تعمل كمضادة للالتهابات والأوعية الدموية و تمنع تجلط الدم ويمكن أن تضع جلطات الدم الأساس لمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية . في حين أن الأدوية التي تسمى مضادات التخثر فعالة في إذابة الجلطات الضارة

قد يكون ألم الساق المؤقت علامة حمراء على أن الكوليسترول قد سيطر على الشرايين فقد يعد ارتفاع الكوليسترول هو مقدمة لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول غير المعالجة في الدم إلى زيادة تراكم الترسبات في الشرايين وإعاقة تدفق الدم إلى ساقيك، مما قد يؤدي إلى حدوث حالة تعرف باسم مرض الشريان المحيطي أو PAD لفترة قصيرة.