داليا مصطفى: مسلسلات الحكايات تلمس قلوب المشاهدين وتتميز بالإبداع

قالت الفنانة داليا مصطفى إن موضة حكايات المسلسلات المقدمة تحت منصة عمل واحد، تتميز بالإبداع الاستثنائي، وهي تجعل المشاهد يدخل فى قالب متعدد الإطارات الفنية.

أوضحت داليا مصطفى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هذه الأعمال تلمس قلوب جميع المشاهدين فلكل منهم حكاية تشبهه ويعيشها ومنهم من يتذكرها حين عرضها.

أشارت داليا مصطفى في تصريحاتها، إلى أن الأعمال المعروضة في الموسم الشتوي تشهد منافسة شريفة ومستمرة، لأن الجميع يعمل على إرضاء كافة أذواق الجمهور.

شاركت داليا مصطفى مؤخرا في مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، ضمن فريق حكاية "مهلة أخيرة"، وعرضت في نهاية يناير الماضي.

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية.