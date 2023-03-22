جربي 5 طرق.. كيف تتخلصين من مقاومة الإنسولين قبل فوات الآوان

يعد الأنسولين هو هرمون صغير معقد فلا ينبغي الاستهانة به لأن هناك عواقب وخيمة إذا لم ينتج جسمك الكمية المناسبة من الأنسولين، وينطبق الشيء نفسه عندما ينتج جسمك كمية زائدة من الأنسولين.

يمكن أن تسبب المستويات العالية من الأنسولين (المعروف أيضًا باسم فرط أنسولين الدم) بعض المشكلات الصحية الخطيرة جدًا وتشمل زيادة مفرطة في الوزن ومشاكل صحية خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب.

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الأنسولين في الدم أيضًا إلى زيادة مقاومة خلاياك لتأثيرات الهرمون. إذا تم نصحك بتقليل مستويات الأنسولين فإليك بعض النصائح يقدمها موقع بولد سكاي الهندي لمساعدتك في تقليل هذه الحالة المعروفة باسم مقاومة الأنسولين وهي الحالة يقوم بها البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين.



1. الحرص على عدم تناول وجبة دسمة



عندما تتناول كمية كبيرة من الأطعمة التي تسبب إفراز البنكرياس لكميات زائدة من الأنسولين، يمكن أن تصاب في النهاية بفرط أنسولين الدم بسبب زيادة كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ولديك داء السكري من النوع 2 أو متلازمة التمثيل الغذائي، فإن تقليل استهلاك السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على خفض مستويات الأنسولين.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام



يمكن أن تقلل التمارين من مستويات الأنسولين وتزيد من حساسية الأنسولين عند إجرائها بانتظام. قد يكون للتمارين الهوائية أو تمارين القوة أو الجمع بينهما تأثيرات قوية في خفض الأنسولين.



3. زيادة تناول الأسماك الدهنية



أثبتت الدراسات على أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 طويلة السلسلة الموجودة في الأسماك لديها القدرة على تقليل مقاومة الأنسولين ومستويات الأنسولين خاصة عند أولئك الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي.

4. تناول الشاي الأخضر



قد يساعد التركيز العالي لمضادات الأكسدة التي تسمى epigallocatechin gallate (EGCG) في الشاي الأخضر على مكافحة مقاومة الأنسولين.

تظهر العديد من الدراسات أن الشاي الأخضر قد يزيد من حساسية الأنسولين ويقلل من مستويات الأنسولين.

5. القرفة



القرفة من التوابل اللذيذة التي تحتوي على مضادات الأكسدة المعززة للصحة مما يساعد على تقليل مستويات الأنسولين وزيادة حساسية الأنسولين.

بالإضافة إلى ذلك فإن تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والسكريات المكررة، وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات، والحصول على كميات وأنواع كافية من البروتين يمكن أن يساعدك في إدارة مستويات الأنسولين أيضًا.