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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-3-2023

درهم إماراتي
درهم إماراتي

واصلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-3-2023، الاستقرار لليوم الرابع على التوالي في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع " صدى البلد" الإخباري أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الاربعاء 22-3-2023 ضمن نشرته الخدمية.

وقد مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري  في جميع البنوك العاملة في مصر مسجلا  8.41 للشراء 8.43 للبيع

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أسعار الدرهم الإماراتي اليوم 

 

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي Arab International Bank 8.32 للشراء و8.35 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC 8.40 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول 8.39 للشراء و8.42 للبيع

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سعر الدرهم الإمارتي اليوم

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق 8.40 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأسكندرية 8.39 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 للشراء و8.40 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.39 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري 8.38 للشراء و8.40 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأستثمار العربي 8.39 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التجاري الدولي 8.38 للشراء و 8.43للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني 8.38 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه اليوم

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 8.38 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصري لتنمية الصادرات 8.38 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني 8.37 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 8.36 للشراء و8.43 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي التجاري 8.35 للشراء و8.43 للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية 8.34. للشراء و8.40 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني 8.31 للشراء و8.47 للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك ميد بنك 8.28 للشراء و8.44 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد 8.23 للشراء و8.43 للبيع

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