2000 أسير فلسطيني يخوضون إضرابا عن الطعام وسجون الاحتلال تعزل عددا منهم

يبدأ 2000 أسير فلسطيني، غدا الخميس، اضرابا عن الطعام، جراء تعنت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن التراجع عن اجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير.

ويواصل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لليوم الـ37 على التوالي، "العصيان"، حيث خاض بعض أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم أمس إضرابا عن الطعام، ومنهم: عمار مرضي، وسلامة قطاوي، ومحمد الطوس، وعمار مرضي، ونائل أبو العسل، وأشرف زغير، وزيد بسيسو، وزكريا زبيدي، ووجدي جودة، على أن يتبعهم باقي الأسرى يوم غد الخميس.

وفي أولى خطوات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية بحق الأسرى المضربين، فقد عزلت الأسيرين مرضي وقطاوي، ونقلت عميد الأسرى محمد الطوس (ابو شادي)، ووليد حناتشة من سجن (ريمون) إلى جهة غير معلومة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وإضافة إلى من تم عزلهم من الأسرى المضربين، ونقلهم صباح اليوم، جرى نقل عضوي لجنة الطوارئ العليا، زيد بسيسي، ممثل الجهاد الإسلامي من سجن (جلبوع)، وباسم خندقجي ممثل حزب الشعب من سجن (نفحة)، دون معرفة الوجهة التي جرى نقلهما إليها.

من جانبه، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف إجراءاتها التصعيدية تجاه الأسرى الفلسطينيين ومحاولات التضييق عليهم وفرض شروط حياتية قاسية وصعبة تتجاوز المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد الشيخ، في تغريدة له على "تويتر"، أنه سيكون لهذه الإجراءات ردود فعل في كل انحاء الوطن، مطالبا الجهات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري.