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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس حماية المنافسة: منع الممارسات الاحتكارية يرفع إنتاجية السوق المحلي بنسبة 50%

ممتاز
ممتاز

اكد  الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن تعزيز التنافسية يؤدي إلى زيادة إنتاجية السوق المصري بمعدل 50٪، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تصل إلى 2.5٪ دون تغير أي عامل أخر. 


وأضاف خلال مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي : التجربة المصرية والدولية اليوم الاربعاء أن إقرار استراتيجية الحياد في مايو الماضي، بالإضافة إلى استراتيجية الجهاز 2021- 2025، يضمن بيئة استثمار عادلة وداعمة للمستثمر

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ولفت الى  ان  استراتيجية الجهاز تستهدف  تحقيق أربعة أهداف، هي إنفاذ القانون، والحد من التشريعات المضرة بالحياد التنافسي، ونشر ثقافة حماية المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز، وتحقيقا لهذه الأهداف تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. 
 

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعزيز التنافسية نمو الناتج المحلى مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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