خبير يكشف أهمية دعم الاتحادات الطلابية ودورها في تنمية مهارات الشباب

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاتحادات الطلابية ودورها الفاعل في تخريج شباب قادر على ممارسة العمل السياسي والتنموي داخل البلاد.

واستعرض وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتعليقا على هذا، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الاتحادات الطلابية تعتبر من العوامل الرئيسية التي تساعد في تنمية مهارات وقدرات الطلاب وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، ويسهم في بناء شخصية الطالب بشكل إيجابي ويحقق له تجربة متميزة في مجالات مختلفة.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ما يثير شغف الطلاب نحو المشاركة في الاتحادات الطلابية انها تتنوع بحسب اهتمامات الطلاب ومواهبهم، وهذا يتيح للطلاب الانضمام في فرصة المشاركة والحصول علي فرصة التعلم والتدريب على مهارات جديدة وتطوير مواهبهم، مما يسهم في تحسين العلاقات وبناء جو من الثقة والتعاون بين جميع أفراد المجتمع سواء المدرسي أو الجامعي.

وأشار إلى أهمية قيام المدارس والجامعات والمجتمعات الطلابية بالعمل على تشجيع ودعم الاتحادات الطلابية وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، وأيضا تحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في هذه الانشطة وتوفير المنصات المناسبة لعرض إنجازاتهم وإبراز مواهبهم.

وأضاف الخبير التربوي، أن البيئة والمجتمع ووسائل الإعلام اليوم معلم أساسي يزاحم طلاب المدارس أو الجامعات وبالتالي فإن أي تعلم أو خبرة يحصل عليها الطالب لا يمكن أن تحقق أهدافها ما لم يكن هناك تفاعل وتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة التربوية التي يتعرض لها الطالب كوسائل الإعلام، والراديو والصحف والمجلات، والاستفادة من هذه الوسائل والموارد المختلفة التي يمكن أن تساعدهم على تحقيق أهدافهم.