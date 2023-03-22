أسواق المال العربية تغلق على تباين| مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ينخفض 0.47%.. ارتفاع المؤشر العام في قطر

البورصة المصرية تغلق على تراجع

المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية يتراجع 9.23 نقطة

بورصة الاردن تنخفض 0.17%

بورصة قطر تغلق مرتفعة



شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 22-3-2023، حيث أغلقت بورصة قطر على ارتفاع، و بورصات مصر، السعودية، و الاردن تغلق على تراجع.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.2 مليارات جنيه ليصل إلى 988.3 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض نسبته 0.47% ليبلغ 15253.22 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.36% مسجلاً 2733.94 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 1.37% لينهي التعاملات عند مستوى 4040.24 نقطة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضاً 9.23 نقاط ليقفل عند مستوى 10350.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 165.55 نقطة ليقفل عند مستوى 19064.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 ألف سهم.

بورصة قطر تغلق مرتفعة

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 103.04 نقاط، أي بنسبة 1.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و 980.02 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم، تداول 176 مليوناً و 776 ألفاً و 313 سهماً، بقيمة 545 مليوناً، و 5 آلاف و 256.701 ريالاً، نتيجة تنفيذ 19806 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظة شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.17%، عند مستوى 2578.95 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3141 صفقة.