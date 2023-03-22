«سكيبيتسكي» يفصح عن خسائر القوات الأوكرانية في حربها مع روسيا

صرح نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي اليوم الأربعاء، أنه نتيجة الضربات الأخيرة للقوات الروسية، تضررت مستودعات الوقود في عدد من مناطق البلاد، وكذلك النظام اللوجستي للمجموعات العسكرية.

وقال إن الجيش الروسي بدأ إعادة توجيه اتجاه الضربات، مضيفًا أن القوات الروسية، أصابت محطات للوقود في منطقة دنيبروفسك، كما وقعت إصابات في منطقة لفوف.



وقال سكيبيتسكي في مقابلة مع قناة "آر بي سي-أوكرانيا": "تعترف المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن قطاع الطاقة سيظل هدفاً للضربات، لكن الهدف الرئيسي قد يكون المنشآت العسكرية وتركيز القوات الأوكرانية والنظام اللوجستي للمجموعات العسكرية".

الجدير بالذكر أنه في 10 أكتوبر من عام 2022، بدأت روسيا في ضرب البنية التحتية في الأراضي الأوكرانية، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.



واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.



وتواصل القوات الأوكرانية استهداف إعادة الأحياء السكنية والبنية التحتية.

