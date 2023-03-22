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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يوجه بتوفير 30 كرسى كهربائى لذوى الاحتياجات الخاصة

صدى البلد

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الأمهات المثاليات من الفائزات لهذا العام على مستوى مستوى المحافظة ، بمناسبة "عيد الأم ويوم اليتيم"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول في الاحتفالية التي أقيمت بأكاديمية النصر للبترول بالسويس .
 
خلال الاحتفال أشاد المحافظ بمكانة المرأة ودورها الكبير في المجتمع وتربية ورعاية الأسرة و الحفاظ على كيانها و أشاد بالدور الهام للمرأة فى التربية و تحقيق التميز فى أى مجال من مجالات الحياة ، مشيدًا بدور المرأة العاملة، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الرجل فى جميع الميادين، مؤكدًا  الدور الفعال الذى لعبته المرأة المصرية عبر السنوات الطويلة الماضية وفي الثورة المصرية الحديثة.
وفي كلمته كلف المحافظ رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية بمحافظة السويس  بتوفير 30 كرسى كهربائى لذوى الاحتياجات الخاصة .
وفي اللقاء كرم المحافظ  الأمهات المثاليات وهم مرفت السيد محمد الام المثالية الثالثة علي مستوي الجمهورية والأولي علي مستوي محافظة السويس .. وسوسن عبد الرحمن اسماعيل الام المثالية علي مستوي محافظة السويس لذوي الهمم .. وآمنة علي نصر الام المثالية المركز الاول مؤسسات علي مستوي الجمهورية
كذلك كرم محافظ السويس المتميزين على مستوى ذوى القدرات الخاصة و الايتام بمناسبة قرب احتفال بيوم اليتيم و تكريم القادرون باختلاف من ذوى الهمم و الاطفال من الجمعيات بالمحافظة لمن حققوا التميز الدراسى و الأخلاقي و المهنى بالاضافة إلى توزيع عدد ثلاثين كرسى متحرك للاعاقات الحركية من أحدى الجمعيات الأهلية الكبرى فى إطار مساهمات تحالف دعم العمل الأهلى  
كما كرم محافظ السويس عددًا من الأطفال من دار الأيتام، وبعض الفتيات لتفوقهم العلمى والدراسى 
وفى نهاية الاحتفال قدم اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس تحية لكل الامهات تقديرا و اعترافا بالفضل و اعلاء العطاء و الجهد المبذول .

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