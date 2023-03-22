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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد للتونسيين: قاطعوا من يرفع الأسعار ولا تقبلوا على بضاعتهم

قيس سعيد
قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد  على ضرورة التصدي للاحتكار ومعاضدة جهود الدولة للتصدي للمضاربين والفساد، مطالبا التونسيين بضرورة التآزر والتضامن في ما بينهم ومساهمة "من أنعم الله عليهم بالمال في تخفيض الأسعار".

جاء ذلك خلال تهنئته للتونسيين بحلول شهر رمضان في كلمة من جامع الزيتونة عبر فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على فيسبوك.

وذكر  سعيّد  قائلا " ونحن نعمل جاهدين ثابتين مخلصين لله وللشعب على توفير كل ما يحتاجه شعبنا وسنصل جهودنا بجهود الأخيار منكم".

وشدّد سعيّد على أنّ "الأخيار في تونس كثيرون وبإمكان من أنعم الله عليهم بالمال أن يساهموا في تخفيض الأسعار لأن المقصد من الصيام تخليصنا من الأدران وأنّ أحد مقاصد الشريعة هو العدل فلا يترك أحد من بيننا جاره أو قريبه أو أيا كان محتاجا".

ووجّه رئيس الجمهورية الدعوة إلى التونسيين  إلى مقاطعة من يرفّعون في الأسعار وعدم الإقبال على بضاعتهم.

وختم بالقول " عازمون على مواصلة ما بدأناه من معركة ضدّ الفساد وكم من آية (قرآنية) ورد فيها ذكر الفساد  .. سنحارب معا مؤمنين مخلصين لله وللشعب التونسي ونطلب من الله العون حتى تعلو كلمة الحق والعدل ويزهق الباطل في الداخل والخارج على السواء".

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