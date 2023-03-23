بمساحة 19100 متر مربع .. الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية

افتتح الرئيس السيسي مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية، وتبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأداء صلاة الفجر، داخل مسجد مصر بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنا مع إفتتاحه.





أول أذان من مسجد مصر الكبير بمركز مصر الثقافي الإسلامي .. فيديو

شهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة رفع أول أذان لصلاة الفجر، في أول أيام شهر رمضان عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي.



شيخ الأزهر يقدم التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

قدم الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يلهم الله الإنسانية رشدها وصوبها وأن يمن علينا باليمن والبركات.



الرئيس السيسي يؤدي الصلاة بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية في أول أيام رمضان

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأداء الصلاة، داخل مركزمصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنا مع إفتتاحه.



الرئيس السيسي يستمع إلى الإنشاد الديني خلال افتتاحه مركز مصر الثقافي الإسلامي

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإنشاد الديني من المبتهل أحمد العمري ومصطفي عاطف خلال افتتاحه مركز مصر الثقافي الإسلامي.



افتتاح مركز مصر الثقافي .. الرئيس السيسي يصافح الدكتور أحمد عمر هاشم | شاهد

صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدكتور أحمد عمر هاشم ، أثناء افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، في العاصمة الإدارية الجديدة، فجر اليوم الخميس.



أثقل نجفة وأكبر منبر .. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشرح المفصل بخصوص مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل بخصوص مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشرح المفصل بخصوص مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ثالث أكبر مبنى في العالم .. تعرف على المواصفات العالمية للمركز الثقافي الإسلامي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجهود العظيمة والتى بذلت فى بناء مركز مصر الثقافي الإسلامي.

وكان الرئيس السيسي،قد استمع إلى شرح مفصل حول طبيعة المركز الذي يعتبر ثالث أكبر مبنى في العالم.



جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إحياء العاصمة الإدارية الجديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في إحياء العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حضوره مائدة السحور مع العاملين بالعاصمة، أثناء افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي



الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية

افتتح الرئيس السيسي مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية، وتبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .



خلال حضوره مائدة السحور بالعاصمة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك.

