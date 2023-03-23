جبر الخواطر.. زيارة طلاب تربية أسوان لدار رعاية البنين لإسعادهم

استكمالاً لزيارات مبادرة " جبر الخواطر " التي أطلقتها كلية التربية بجامعة أسوان قام وفد طلابى من الكلية بزيارة لدار الرعاية الاجتماعية للبنين لإضفاء أجواء البهجة والسرور والفرحة عليهم ، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، وبإشراف من الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور راضي عبدالمجيد طه عميد كلية التربية .

وشارك في فعاليات الزيارة الدكتورة منال محمد خضرى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والطالب مينا عاطف رائد أسرة طلاب من أجل مصر ونائبه الطالب مروان أحمد ، واعضاء من أسرة طلاب من أجل مصر .

جبر الخواطر

زيارة طلاب تربية أسوان لدار رعاية البنين

وقال الدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية بأنه كان فى إستقبال الوفد الطلابى إنشراح آمين مديرة الدار ، وأطفال الدار وقدم الوفد الطلابي بعض الهدايا لهم ، وقدم فقرات غنائية مع الاطفال بأغاني وطنية ، وإلقاء اناشيد وقصائد دينية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

ومن جانبها أوضحت الدكتوره منال خضر بأنه يأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار تفعيل مبادرة جبر الخواطر التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية حيث شارك طلاب الكلية في مباراة كرة القدم مع الأطفال الذين لإدخال البهجة والفرح والسرور للاطفال بالدار.

ووجهت مديرة دار الرعاية للبنين بأسوان شكرها وتقديرها لما قدمه لهم وفد الكلية ، وعلى المساندة والهدايا الجميلة، مع إعطاء وعود للاطفال بتكرار الزيارة مرات أخري .

أنشطة جامعية

زيارة طلاب تربية أسوان لدار رعاية البنين

وكان قد قام وفد من طلاب كلية التربية بجامعة أسوان بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية بزيارة لمعهد الأورام ، وذلك برفقة الدكتورة منال محمد خضرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وهبه محمود رزق أمينة المكتبة لزيارة مرضى المعهد.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور راضي عبد المجيد طه عميد كلية التربية ، وبإشراف من الدكتورة منال محمد خضرى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والطالب مينا عاطف أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة بالكلية ، وأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية بأسوان .

حيث توجه الوفد لعيادة المرضى لتقديم الهدايا لهم ، وقراءة القرآن الكريم والدعاء لهم بالشفاء العاجل ، مع إلقاء أناشيد وقصائد دينية تبعث الأمل بالشفاء العاجل فى قلوب المرضى الذين تجاوبوا بكل فرح وسرور مع كل ماقدمه لهم وفد الكلية ، وإنتهت الزيارة بتقديم الشكر لهم على مشاعرهم الطيبة .