تعليم أسوان: وضع الخطوط العريضة للبرامج الثقافية الخاصة بشهر رمضان

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعا مع موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نهاد عبد الله ، بحضور سهير عبدالرءوف موجه عام رياض الأطفال وذلك لمتابعة تنفيذ عدد من الحلقات الثقافية خلال شهر رمضان المبارك.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للجميع بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على أن شهر رمضان فرصة عظيمة لا بد من اغتنام أيامها ولياليها فيما يفيد.

تعزيز القيم الأخلاقية

وأكد عبد الكريم لطفى بأن المديرية تعتزم إطلاق حلقات ثقافية لتعزيز القيم الأخلاقية واكتساب معلومات دينية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال شهر رمضان المبارك حيث يقدم توجيه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات سلسلة حلقات " أخلاق من القرآن" ويتم نشرها يوميًا على بوابة أسوان التعليمية وتستعرض قصص الأخلاق التي وردت بالقرآن الكريم ، بينما يستكمل توجيه رياض الأطفال الموسم الثالث من سلسلة "فوانيس رمضان" تحت عنوان "صحابيات في رحاب النبي" وتتناول حلقات هذا العام دور المرأة في الإسلام وتعرض يوماً بعد يوم.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بتصميم الحلقات بطريقة شيقة وجذابة للمتابعين وإعداد الحلقات ومراجعة محتواها لغوياً وفنياً بالاعتماد على مصادر موثقة ، مقدماً الشكر والتحية لفريق عمل توجيه رياض الأطفال والحاسب الآلي ، وتمنى للجميع صوماً مقبولاً وعملاً متقبلاً .

وكان قد شهد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ختام المرحلة الأولى من تدريب الطلاب الموهوبين على الحساب الذهني السريع بقاعة المؤتمرات، بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات، بحضور غريب محمود، مدير عام الخدمات التربوية، وغنية محمد، مدير إدارة أسوان التعليمية، وأيضاً هالة عزت، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

أنشطة تعليمية

ويستهدف تدريب الحساب الذهني السريع إجراء الطلاب للعمليات الحسابية كالجمع والطرح بطريقة وسرعة تفوق الآلة الحاسبة، والذى نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكي للتلاميذ من 8 إلى 10 سنوات على مدار عشر ساعات تدريبية بمعدل ساعتين كل أسبوع.

وقد شارك الطلاب عن طريق التسجيل الإلكتروني عبر نموذج، وتم نشره بصفحات أقسام الموهوبين بالإدارات، كما تم اختيار 60 طالباً لبدء المرحلة الأولى من التدريب (30 طالبا بإدارة أسوان - 30 طالبا بإدارة إدفو) طبقاً لأولوية التسجيل، ويتم عقد بقية التدريبات بباقي الإدارات نظراً لوجود أعداد في قائمة الانتظار نتيجة للإقبال الكبير من الطلاب على الاشتراك.