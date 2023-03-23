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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول يوم رمضان.. زلزال عنيف يضرب تركيا بقوة 5.3 ريختر

صدى البلد

ضرب زلزال جنوب شرق تركيا، اليوم الخميس، في كهرمان مرعش، وهي احدي المناطق التي تضررت بشكل كبير في زلزال 6 فبراير الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، كان في مقاطعة كهرمان مرعش، تماماً مثل الزلازل السابقة.

وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة غازي عنتاب إنه “شعر بهزات قوية”.

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وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الخميس، عن زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب  منطقة يشيل يورت بولاية ملاطية وسط تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ، أن مركز الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

تركيا زلزال كهرمان مرعش

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