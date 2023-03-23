فوز كهربا بجائزة أفضل لاعب جولة في دوري أبطال أفريقيا ..شاهد

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن فوز محمود كهربا بجائزة أفضل لاعب جولة في دوري الأبطال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حتحوت:"محمود كهربا يفوز بجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال إفريقيا".

كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف النادي من قرار الأهلي بإرسال غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عبر حساب الزمالك المحجوز عليه.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النادي سيخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لعدم إرسال مستحقات كهربا على الحساب المحجوز عليه .

وأضاف أن الزمالك سيطالب إرسال المبلغ على حساب آخر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوادني يوم ١ أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.