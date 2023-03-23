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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عرضه 55 مترا.. كويكب يمر بجانب الأرض خلال يومين.. هل تحدث كارثة؟

كويكب يمر بجانب الارض
كويكب يمر بجانب الارض

تشهد الأرض حركات عشوائية من مرور كويكبات مختلفة الاحجام في فترات متفاوتة، بينما ينتاب علماء الفلك مخاوف من اصطدامها بأحدهم مما قد يؤدي إلى كوارث لن تحمد عواقبها. 
 

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وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا" سيمر كويكب مكتشف حديثا أطلق عليه اسم (2023 DZ2) بالقرب من الأرض يوم السبت المقبل على بعد أكثر من 100 ألف ميل (160 ألف كيلومتر)، وفقا لمكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا). 

 


وحسب وكالة «ناسا»، فان الكويكب، الذي يبلغ عرضه حوالى 55 مترا، يتحرك حاليا بسرعة 36.84 كيلومتر في الثانية، وفقا لأداة تتبع الوقت الفعلي للوكالة.


وفي هذا السياق، قالت الوكالة «على الرغم من أن هذا النوع من الاقتراب الشديد أمر معتاد، إلا أن اقتراب كويكب واحد بهذا الحجم لا يحدث سوى مرة واحدة كل عقد. وبالتالي، فهي فرصة فريدة للعلم». 

مؤكدة «ان علماء الفلك مع الشبكة الدولية الذين يحذرون من الكويكبات سيراقبون الاقتراب الشديد لمعرفة المزيد عن الدفاع الكوكبي».
 

 

الأرض كويكبات كوارث

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