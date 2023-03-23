أعراض سرطان القولون أنتبه إليها قبل فوات الآوان

تعد أعراض سرطان القولون في زيادة تعد هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم وأحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الجسم.

بشكل عام ، يعد سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في الجسم ، وكل واحد منا لديه خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 4-5٪.



تعد أكثر الأعراض شيوعًا ، التغيير في عادة الأمعاء و البعض الآخر يشمل نزيف المستقيم ، أي مريض يعاني من فقدان الوزن غير المبرر.

يجب اختبار أي شخص يعاني من هذه الأعراض التي نسميها بأنها أعراض مقلقة فهناك بعض المرضى أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

لذلك إذا كنت في إحدى هذه الفئات ، فربما تحتاج إلى فحص من حيث اختبار الدم الملتف ، أو CEA أو من حيث تنظير القولون.



المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان القولون والمستقيم ، شخص ما مثل الأب أو الأم أو الأخ كان مصابًا بسرطان القولون والمستقيم أو هناك مرضى لديهم نوع من ورم القولون الذي تم استئصاله ، ربما في مرحلة الطفولة المبكرة أو شيء ما معرض للخطر.



كيف تستطيع حماية نفسك؟

هناك دراسة أخرى أظهرت أن نمط الحياة المستقرة يزيد من المخاطر. هناك دراسات أظهرت أنه إذا كنت تمارس نشاطًا قويًا لمدة أربع ساعات في الأسبوع ، فقد ثبت أن لها تأثيرًا وقائيًا.

هناك بعض العوامل الأخرى مثل العوامل الغذائية. لذلك من المهم زيادة تناول الألياف ، فيتامين ج ، هـ ، لأنها جميعها تقي من سرطان القولون والمستقيم.

من بين جميع أنواع السرطانات الأخرى ، فإن سرطانات القولون والمستقيم ، إذا تم تشخيصها مبكرًا ، يمكن علاجها بنسبة 100٪.

